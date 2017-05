YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çifte Emlakçı Cinayeti Davası'nda tutuklu MİT personeli sanık tahliye oldu

Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 2015 yılı Aralık ayında emlakçı 37 yaşındaki Cuma Ç. ile meslektaşı 33 yaşındaki Özgür A.'nın öldürüldüğü davada cinayet sanığı olarak 1.5 yıldır tutuklu yargılanan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli N.D. davanın 9. celsesinde tahliye oldu.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık N.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Öldürülen emlakçı Cuma Ç.'nin şikayetçi annesi P.Ç. ve öldürülen emlakçı Özgür A.'nın şikayetçi eşi Y.A. ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

"BEN BOŞU BOŞUNA YATIYORUM"

Öldürülen emlakçılar Cuma ve Özgür'ün cinayet sanığı olarak tutuklu yargılanan N.D., mahkemede "17 aydır cezaevindeyim. Ben boşu boşuna yatıyorum. İstanbul'a 10 saatlik yola gittim. Orada bin kez fotoğrafımı çektiler. Buna rağmen müşteki beni suçluyor. Psikolojim bozuldu, eşimden ayrıldım, sinir sistemim alt üst oldu" dedi.

Sanık avukatı Ercan Avcı ise, "Olay günü binadan çıkan maskeli şahsın görüntülerde 19.28'de çıktığı görülüyor. Benim müvekkilimin ise MİT'ten çıkış saati 19.47 ve benzin istasyonundan benzin alışı 20.08'e denk geliyor. Kuvvetli suç şüphesi ortadan kalkmıştır. Dinlenen tanıklar ve son gelen HTS bilirkişi raporu bu durumu doğruladı. Bundan sonraki aşamada müvekkilimin beraatını bekliyorum" diye konuştu.

Öldürülen emlakçıların yakınları da sanıktan şikayetlerinin devam ettiğini söylediler. Sanık N.D.'nin olay anında MİT'de olduğuna dair, tanıklar dinlendi.

9. CELSE DE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda duruşmanın 9. celsesinde sanık N.D.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmederek, duruşmayı Haziran ayına erteledi.

OLAY

14 Aralık 2015'te Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda emlakçılık yaptığı öğrenilen 37 yaşındaki Cuma Ç. ile arkadaşı Özgür A.'dan uzun süre haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Serçeönü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan ofisine gelen polis ekipleri ile içeri girdiklerinde iki emlakçının cesediyle karşılaştı. Cuma Ç.'nin 1 el ateş edilerek ensesinden, Özgür A.'nın ise ense ve göğsünden 2 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenirken, cinayet şüphelisi olarak N.D. tutuklandı.

(AÖ-Y)



18.05.2017 14:22:42 TSI

