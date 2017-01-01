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Milli futbolcunun babası böbrek taşından kurtulmak için Eskişehir'i tercih etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Milli futbolcu Alper Potuk'un babası 54 yaşındaki Mustafa Potuk, böbrek taşı ağrılarından kurtulmak için Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi'ni tercih etti.

Potuk, yaptığı açıklamada "İstanbul ve birkaç hastanede bel ağrılarım için başvuruda bulundum, yapılan testler sonucunda böbrek taşımın olduğu söylendi. Fakat tedavi yöntemi konusunda kararsız kaldım. Daha sonra Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi'nde Üroloji doktoru olan Mehmet Hamarat beyin yaklaşımı ve bana sunmuş olduğu tedavi yöntemi neticesinde ameliyat olmaya karar verdim. Dr. Mehmet Beyin bahsettiği gibi gerçekten ağrısız bir operasyon geçirdim. Kendisine ve hastane personeline çok teşekkür ederim" dedi.

Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. Mehmet Hamarat ise hastasıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Ağrıları olan Mustafa Potuk, tedavi için bize geldi. Kendisine daha önce de böbrek taşı teşhisi konulmuş. Biz de hastamıza gerekli test ve tedavi yöntemini yaptıktan sonra, kapalı endoskopik en son teknoloji (RIRS - FLEXIBLE URS) yöntemi kullanılarak başarılı bir operasyon ile böbrek taşlarını temizledik. Mustafa Beyi kısa bir süre misafir ettikten sonra taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi'ne başvuran hastalarımız, bu yöntem ile ağrısız olarak böbrek taşlarından kurtulmaktadır" ifadelerini kullandı.

(BRK-MET-Y)



18.05.2017 14:22:55 TSI

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