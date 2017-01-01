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ATSO üyelerine motivasyon eğitimi düzenlendi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:22
ATSO üyelerine motivasyon eğitimi düzenlendi
ATSO üyelerine motivasyon eğitimi düzenlendi

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından üyelere ve çalışanlara yönelik iş hayatında motivasyonu artırma eğitimi düzenlendi.
ATSO Konferans salonunda düzenlenen eğitime ATSO Başkanı Ahmet Koçaş da katılırken, Dr. Naci Çuhacı tarafından eğitim verildi. Eğitimlere Aksaray iş dünyası çalışanları, yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eğitimde konuşan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, "Ülkemizde KOBİ ve büyük işletmelerdeki çalışanlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu alan kendilerinin işlerine olan bağlılıklarıdır. Bizim bu eğitimdeki amacımız sizlere, kişisel ve kurumsal gelişimine katkıda bulunmak ve iş hayatında profesyonel nitelikler kazandırmaktır. Sizlerin iş hayatında aktif olarak çalışırken mevcut durumu yani motivasyonu ne kadar üst düzeyde olur ise hem işveren hem de müşteriler memnun kalır ve başarınız bir kat daha artar. İşini seven insan ile sevmeyen insan arasındaki farkı bugün hepimiz görebilir ve ikisi arasındaki farkın hangisinin kişisel gelişime katkıda bulunacağı net bir şekilde ayırt edebiliriz. Bu yüzden düzenlenen bu eğitimin sonunda sizlerde iş hayatınızda göreceksiniz ki çok daha verimli bilgiler edinmişsiniz. Eğitimimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Ardından Dr. Naci Çuhacı tarafından katılımcılara Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu artırma yöntemleri hakkında bilgi verildi.
(YC-AH-Y)

18.05.2017 14:22:58 TSI
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