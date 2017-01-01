ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde'de müze haftası kutlanıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:23
Niğde'de müze haftası kutlanıyor
Niğde'de müze haftası kutlanıyor

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Her yıl 18-24 mayıs tarihleri arasında kutlanan 'müzeler haftası' etkinlikleri Niğde'de başladı.
Niğde kültür merkezi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Niğde Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna,Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, Müze Müdürü Fazlı Açık, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Niğde Müze Müdürü Fazlı Açıkgöz, Dünya kültür mirasının korunması, dünya müzeciliğinin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından 18 Mayıs günü tüm dünyada " müzeler günü " olarak kutlanmaktadır.'' dedi.
Müdür Açıkgöz, ''Müzeler Günü'nün amacı; milli değerlerimiz olan kültür varlıklarımızın korunması, onarılması, tanıtılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gereken çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, kültür varlıklarımıza sahip çıkarak yurtdışına kaçırılmalarını önlemek, müzelerimizin aynı zamanda bir eğitim kuruluşu olduğu göz önüne alınarak özellikle okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmaktır. 2016 yılında İlimiz genelinde yapılan 5 adet bilimsel kazı ve yüzey araştırması yapılmıştır.2017 yılında ise;Tyana kazısı başta olmak üzere Tepecik Höyük,Kınık Höyük, Porsuk Zeyve Höyüğü kazıları ile Bozköy ve Konaklı Kasabalarımızda bulunan Yer Altı yerleşim alanlarının temizlik ve düzenleme çalışmalarına başlanacaktır.Bu çalışmalarımız Yurt içi ve Yurt dışında çeşitli toplantı ve sempozyumlarda bildiriler şeklinde, hem katılımcı bilim adamları hem de tarafımızca sunulmakta, bu konuşma ve sunumlar görsel ve yazılı basının yanı sıra bilimsel yayınlarda da yer almaktadır. Böylece hem İlimizin hem de ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktayız.'' diye konuştu.
Tarihi yerlerin sunumu yapıldıktan sonra ikram ile program sona erdi.
(MB-YE-AÖ-Y)

18.05.2017 14:23:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Niğde Beldiyespor yeni teknik direktörünü buldu
YEREL

NİĞDE BELDİYESPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ BULDU
Niğde'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

NİĞDE'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
Niğde Belediyesi engelleri kaldırıyor
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİ ENGELLERİ KALDIRIYOR
Başkan Akdoğan'dan Hemşireler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN AKDOĞAN'DAN HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI
Niğde Belediyesi çalışıyor, Niğde değişiyor
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR, NİĞDE DEĞİŞİYOR
Başkan Akdoğan'dan Müzeler Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN AKDOĞAN'DAN MÜZELER HAFTASI MESAJI
Niğde Belediyesi geri dönüşüme destek oluyor
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİ GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK OLUYOR
Niğde MHP İl Başkanlığı kongreye gidiyor
YEREL

NİĞDE MHP İL BAŞKANLIĞI KONGREYE GİDİYOR
Gıda ekipleri, Ramazan ayı denetimine başladı
YEREL

GIDA EKİPLERİ, RAMAZAN AYI DENETİMİNE BAŞLADI
İmamhatip ortaokulu öğrencilerinden 15 Temmuz anma etkinliği
YEREL

İMAMHATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN 15 TEMMUZ ANMA ETKİNLİĞİ
Niğde'deki uyuşturucu operasyonu
YEREL

NİĞDE'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir