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Niğde'de müze haftası kutlanıyor



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Her yıl 18-24 mayıs tarihleri arasında kutlanan 'müzeler haftası' etkinlikleri Niğde'de başladı.

Niğde kültür merkezi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Niğde Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna,Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, Müze Müdürü Fazlı Açık, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Niğde Müze Müdürü Fazlı Açıkgöz, Dünya kültür mirasının korunması, dünya müzeciliğinin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından 18 Mayıs günü tüm dünyada " müzeler günü " olarak kutlanmaktadır.'' dedi.

Müdür Açıkgöz, ''Müzeler Günü'nün amacı; milli değerlerimiz olan kültür varlıklarımızın korunması, onarılması, tanıtılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gereken çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, kültür varlıklarımıza sahip çıkarak yurtdışına kaçırılmalarını önlemek, müzelerimizin aynı zamanda bir eğitim kuruluşu olduğu göz önüne alınarak özellikle okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmaktır. 2016 yılında İlimiz genelinde yapılan 5 adet bilimsel kazı ve yüzey araştırması yapılmıştır.2017 yılında ise;Tyana kazısı başta olmak üzere Tepecik Höyük,Kınık Höyük, Porsuk Zeyve Höyüğü kazıları ile Bozköy ve Konaklı Kasabalarımızda bulunan Yer Altı yerleşim alanlarının temizlik ve düzenleme çalışmalarına başlanacaktır.Bu çalışmalarımız Yurt içi ve Yurt dışında çeşitli toplantı ve sempozyumlarda bildiriler şeklinde, hem katılımcı bilim adamları hem de tarafımızca sunulmakta, bu konuşma ve sunumlar görsel ve yazılı basının yanı sıra bilimsel yayınlarda da yer almaktadır. Böylece hem İlimizin hem de ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktayız.'' diye konuştu.

Tarihi yerlerin sunumu yapıldıktan sonra ikram ile program sona erdi.

(MB-YE-AÖ-Y)



18.05.2017 14:23:18 TSI

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