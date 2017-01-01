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Vali Yıldırım 19 Mayıs'ı kutladı



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, yayınladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19 Mayıs 1919'un aziz Türk milletinin işgalci güçler karşısında bağımsız, hür ve dik duruşunun bir timsali olduğunu ifade eden Vali Yıldırım mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Bandırma Vapuru'nda yakılan 'özgürlük meşalesi' ülkemizin kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' parolasıyla başlattığı özgürlük hareketi Amasya, Erzurum ve Sivas'la birlikte tüm yurda yayılmıştır. Milletimizin büyük bir azim ve kararlılıkla girişmiş olduğu bu kutlu mücadele Afyonkarahisar'da başlatılan taarruzla neticeye ulaşmış ve zaferle sonuçlanmıştır. 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine ve gençliğe olan güven ve inancının sembolü olmuş ve Türkiye Cumhuriyetini Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği, aldıkları eğitim ile milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, araştıran ve ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma azmi ile yetişmektedirler. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde tankların ve silahların önünde göğsünü siper edenler; vatanını, istiklalini ve istikbalini korkusuzca koruyanlar da bu gençler idi. Hepimizin büyük güven duyduğu gençlerimize ülkemizin bekası, kalkınması ve ilerlemesi için yapmış oldukları çalışmalarda üstün başarılar dilerim.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın milletçe haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde vatan ve millet uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

(GC-



18.05.2017 14:23:24 TSI

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