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Gıda Mühendisliğine yeni laboratuvar, törenle açıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:23
Gıda Mühendisliğine yeni laboratuvar, törenle açıldı
Gıda Mühendisliğine yeni laboratuvar, törenle açıldı


(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gıda Mühendisliği Bölümü "Yeni Laboratuvar Bloku" ile 40 yıllık geçmişten günümüze; bölüm, eğitim-öğretim ve araştırmalarından derlenen teçhizatın sergilendiği müze açılışı Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından öğretim elamanlarının katılımıyla gerçekleşti.
Yeni yapılan laboratuvar blokunu gezerek incelemede bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gıda Mühendisliği Bölümünün ODTÜ geleneğimizden gelen ilk sıralarda kurulan mühendislik bölümlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gür, "Gıda Mühendisliğinde 40 yıllık süreç içerisinde çok sayıda öğretim üyesi, araştırmacı ve öğrenci yetişti. Zaman değiştikçe ihtiyaçlarda çok değişiyor, modernize dünyada modern binalara ve laboratuvarlara ihtiyaç vardı. Biz de bu konuda hocalarımızın şimdiye kadar yapmış oldukları araştırmaları, yetiştirdikleri doktoratları takdir ettiğimiz için onlara istedikleri alanlarda gelişmelere zemin hazırladık. Harika bir laboratuvar hizmete sunuyoruz, bunun akabinde sadece bölgenin değil tüm Türkiye'nin de uluslararası alanda akredite işler yapabilecekleri laboratuvara kavuştular. Şimdi biz onlara imkan açtık, onların da bu imkanların karşılığında üretimlerini ortaya koymanın zamanıdır" diye konuştu.
Yeni laboratuvar bloku ve Gıda Mühendisliği Müzesi açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Akyılmaz, Gıda Mühendisliği Öğretim elamanları ve çalışanları katıldı.
(OE-SD-Y)

18.05.2017 14:23:49 TSI
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