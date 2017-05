YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da Dünya Hipertansiyon Günü'nde vatandaşlar bilinçlendiriliyor

Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle bilinçlendirme etkinliği düzenlendi.

Merkezde, ilçelerde, belde ve köylerde gezen sağlık ekipleri vatandaşlara bilgiler aktararak sağlıklı yaşam çağrısında bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Arık, hipertansiyonun küresel bir halk sağlığı sorunu olmakla birlikte dünyada her üç kişiden birinin ölümü hipertansiyon ile bağlantılı olarak meydana geldiğini söyledi. Dr. Arıt, "Her yıl Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında toplumuzun hipertansiyon konusundaki bilincini artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve hipertansif bireyde meydana gelebilecek olumsuz sonuçları azaltmaya yönelik Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Hipertansiyon, kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Yüksek kan basıncı, baş dönmesi, baş ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, burun kanaması gibi belirtiler verebilir. Çoğu kişide ise hiçbir belirti olmayabilir. Hipertansiyon kontrol altına alınmazsa kalp krizi, kalp yetmezliği, damarlarda anevrizma oluşumuna, inme, böbrek yetmezliği, körlüğe ve bilinç bozukluklarına neden olabilir. Hipertansiyon vakalarının büyük çoğunluğunda tek bir neden belirlenemez. Birden fazla faktör hipertansiyona sebep olabilir. Bu faktörler kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara, alkol, stres, fazla tuz kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlanmadır. Az sayıda vakada altta yatan bir hastalığa bağlı olarak gelişebilir. Bu durum sekonder hipertansiyon olarak adlandırılır. Genellikle böbrek hastalıkları, hormonsal bozukluklar, kan damarlarının anomalileri sorumludur. Gebelikle ilişkili hipertansiyon görülebilir. Ayrıca kişinin kullandığı ilaçlar, gıda takviyelerinin hipertansiyona sebep olabileceği, ilaçların ve gıda takviyelerinin tansiyon düşürücü ilaçlar ile etkileşime girebileceği unutulmamalıdır. Kardiyovasküler hastalıklar küresel ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alır. Dünyada her üç kişiden birinde yüksek kan basıncı vardır. Elli yaş üzerinde ise her iki kişiden birinde görülmektedir. Yüksek kan basıncı olan kişilerin çoğu bu durumun farkında değildir. Busebeple Tüm erişkinler kan basınçlarını kontrol ettirmelidir. Eğer tansiyonunuz yüksek ise mutlaka hekime danışılmalıdır" dedi.

18.05.2017 14:27:45 TSI

