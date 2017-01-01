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Aydın TÜMSİAD 19 Mayıs'ı kutladı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TÜMSİAD Aydın Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Ünal, yayınladı mesajda; "Milli kurtuluş destanımızın en önemli dönüm noktalarından olan Atatürk'ün Samsuna çıkışının 98. yıldönümünü saygıyla anıyoruz. Zor şartlar altında verilen kurtuluş mücadelemizin bu müstesna günü, milletimizin sıkıntıya düştüğünde nasıl bir iradeyi bağrından çıkarabildiğinin anıtlaşmış bir örneğidir.

Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal bu anlamlı günü gençliğimize armağan etmiş, milletimizin hafızasında daima taze kalmasını istemiştir. Çünkü gençler yarınların kahramanlarıdır. Bu vesile ile milletimizin ve tüm gençlerimizin bu güzel günlerini candan kutluyor, heyecanlarını paylaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere kurtuluş savaşımızın tüm neferlerini ve vatan ve millet uğruna toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



18.05.2017 14:29:32 TSI

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