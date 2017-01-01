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Hisarcık'ta 19 Mayıs Provası

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:32
Hisarcık'ta 19 Mayıs Provası
Hisarcık'ta 19 Mayıs Provası

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı genel provası yapıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı provaları için Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Atatürk ilkokulu bahçesinde toplandı. Program gereği saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisinin günün anlam ve önemini belirten konuşması, Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesinden bir öğrencinin şiir okuması, Müzik Öğretmeni Oğuzhan Kavukcu eşliğinde koro ve müzik dinletisi ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterisi ile prova sona erdi.(MA-EFE)

18.05.2017 14:32:43 TSI
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