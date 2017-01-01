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HKÜ ile PTT'den iş birliği protokolü



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GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi(HKÜ) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Müdürlüğü eğitim konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Bu eğitim işbirliği ile birlikte bölgenin güçlü vakıf üniversitesi ile Türkiye'nin lider şirketi güçlerini birleştirecek olan imza töreni bugün Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Bilimsel, kültürel ve sportif alanlarda iş birliklerine ve yeni açılımlara yol açması hedeflenen İmza törenine, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Tamer Yılmaz, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve konuklar katıldı. İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Rektör Yılmaz ise , "Hasan Kalyoncu Üniversitesi,geçen yıl itibariyle 27 patent başvurusu yaparak bölgede önemli bir patent merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.Ayrıca patent üretmekten ziyade bu patentin ticareti önemli bir konu,o yüzden bu iş birliği çok önemli bir iş birliğidir" şeklinde konuştu.

Törende Üniversite olarak toplum yararına projeler üretiklerini belirten Yılmaz, bunun önemine de vurgu yaptı. Yılmaz, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi, bölgenin ilk vakıf üniversitesidir. Kurulduğu günden bu yana yenilikçi ve girişimci olma özelliği ile vizyonunu sürekli geliştirerek ön plana çıkıyor. Üniversitelerin en önemli görevi eğitim-öğretim yapmaktır. Bununla birlikte topluma fayda sağlayan hizmetler vermek ve toplum yararına projeler üretmekte üniversitelerin görevleri arasındadır. PTT'nin her zaman üniversite gençlerinin yanında olduğu bilinmektedir. Türkiye'nin lider kuruluşlarından PTT ile imzaladığımız bu protokol çeşitli ortak çalışmaları kapsayacak. İmzaladığımız işbirliği protokolü; eğitim, bilim, teknoloji ve spor gibi çeşitli alanlarda yeni açılımlara yol açmasını hedefliyoruz. Bu düşünceler doğrultusunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile PTT arasında gerçekleşecek olan bu protokolün hayırlı ve verimli olmasını temenni ediyorum" dedi.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise tarihi bir protokole imza attıklarını vurgulayarak Hasan Kalyoncu Üniversitesinden teknik ve teknolojik anlamda destek beklediklerini söyledi. Bozgeyik konuşmasının devamında "Bu protokolle şehrimizdeki gençlere yeni istihdam sahaları açmak ve yeni iş alanları oluşturmak gibi sayısız faydası olan bir protokolü bugün imzalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarihi bir protokole imza attıklarını söyleyen Bozgeyik, "Çok önemli çalışmaları ve işbirliklerini burada gerçekleştireceğiz. Hepinizin bildiği gibi bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde olan posta teşkilatımız 76 yıldır bu ülkenin iyi gününde, kötü gününde 80 milyon vatandaşın yanında olmuştur. Bizler bu ideal ile bugün yönetimde olan bütün ekibimizle ülkemize değer katmak ve dünya markası oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu gayretin içerisinde mutlaka teknoloji, bilgi ve beceri olması lazım. Bunu da üniversitelerimizle birlikte yapacağız. Gençlerimize yeni istihdam sahaları açmak ve yeni atılımlara yol açmak için sayısız faydaları olan protokolü bugün imzalıyoruz. Bu protokolün ülkemize, teşkilatımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İmza tören tarafların protokolü karşılıklı imzalamalarıyla program sona erdi.

(SD-Y)



18.05.2017 14:33:53 TSI

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