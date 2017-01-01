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Kulu'da inşaattan demir hırsızlığı



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaattan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 60 bin TL değerinde demir çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Cafer Baran Caddesinde yaptırılmakta olan bir inşaat için getirilen 300 adet pleymut inşaat kalıbı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece saatlerinde çalındı. Sabah inşaata gelen işçilerin hırsızlık olayını fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araştırma yaparak çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan şüpheli veya şüphelileri yalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(ÖK-AH-Y)



18.05.2017 14:34:45 TSI

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