YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aret Vartanyan, Kitap Fuarı'nda

Aret Vartanyan, Kitap Fuarı'nda



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Yazar Aret Vartanyan Kitap Fuarı'ndaki söyleşisi ile okurlarıyla bir araya geldi.

İlk kitabı "Sen ve Ben" ile büyük ilgi gören Aret Vartanyan, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın beşinci gününde okurlarıyla buluştu.

Söyleşide okurlarıyla sohbet eden Aret Vartanyan, "Yaşanan olumsuzluklardan sürekli şikayet ediyoruz. Ama bu durumda biz ne yapıyoruz? Sebepsizce gidip birinin ne zaman derdini sorduk? Dünyadan ne istiyorsan önce onu sunan ol" dedi.

Vartanyan, söyleşinin başında kısaca hayatından ve ilk kitabı "Sen ve Ben"in ardından yaşadıklarından söz etti.

İlk kitabının kendisinin de beklemediği bir ilgi gördüğünü söyleyen Aret Vartanyan, "Bunların hiçbiri önceliğim değildi. Tek önemli olan gece yatağa huzurlu girip, sabah coşkulu uyanmak" diye konuştu.

Vartanyan, Türkiye'nin temel sorununun eğitimden önce öz güven eksikliği ve değersizlik hissi olduğunu söyleyerek, "Okulda öğretmenin, evde annenin, mahallede komşunun istediği çocuk olmamız isteniyor. Kendimizden uzaklaşarak başkaları ne der derdine düşüyoruz. Hal böyle olunca, bana ait bir hayatı mı yoksa kopya bir hayatı mı yaşıyoruz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'Kime sorsak herkes huzur, sevgi istiyor' diyerek konuşmasına devam eden Vartanyan, "Huzur isteriz ama bu durumda biz ne yapıyoruz? Biz en son karşılıksız bir insana derdini sorduk mu? Sebepsizce annene babana ne zaman sarıldın? Dünyayı suçlamak kolay da sen ne yapıyorsun? Dünyadan ne istiyorsan önce onu sunan ol" açıklamasını yaptı.

(İG-Y)



18.05.2017 14:33:46 TSI

NNNN

