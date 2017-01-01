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ÇAFAD'dan dans gösterisi



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ÇAFAD ortaklığında düzenlenen 18.Damla 'Bu Toprağın Renkleri' halk dansları gösterisi, İÇDAŞ Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Etkinliğe; İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmet Akıncı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Doğancı ve Ak Parti Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Jülide İskenderoğlu'nun yanı sıra kalabalık bir topluluk katıldı.

Gecenin açılış konuşmasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "Bu Toprağın Renkleri 18.Damla Halk Dansları gösterimize hoş geldiniz. Halk dansları atalarımızdan kalan geleneksel danslardır. Bu oyunlar bizim eğlenmemizi öğrenmemizi sağlar. Anadolumuz'da tespit edilebilen1600 oyun vardır. Halk oyunları geleneği, tabiatı insan vatan sevgisi ve milli bütünlüğü ifade eder. Bu akşam Anadolu'yu gezeceğiz" dedi.

Etkinlik, farklı illerden gelen halk dansları gösterileri ile son buldu.

(UYC)



18.05.2017 14:38:36 TSI

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