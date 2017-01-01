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Gelibolu'da 'kardeş Kur'an kursu' buluşması



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde müftülük tarafından açılan kuran kurslarında, 'Kardeş Kur'an Kursu' projesi gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda kurslar arasında düzenlenen buluşmalarda kurs öğrencileri ile öğreticiler tanışma ve kaynaşmak için bir araya gelerek sohbet ediyor. Yapılan uygulama hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, " Gayretlerinden dolayı kurs öğreticilerine ve öğrencilere ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Kardeş kur'an Kursu projesinin bundan sonra da devam etmesini diliyorum. Bu birliktelik ile dostluklar pekişirken, bilgilerde paylaşılıyor" dedi.

(UYC)



18.05.2017 14:39:00 TSI

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