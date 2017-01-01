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Hakkari yöreye has çiçeklerle renklenecek

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:39
Hakkari yöreye has çiçeklerle renklenecek
Hakkari yöreye has çiçeklerle renklenecek

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından refüjlere yöreye has çiçekler ekilmeye başlandı.
Hakkari'nin değişik noktalarında hummalı bir çalışma başlatan Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, kentin daha güzel bir görünüme kavuşması içinde kolları sıvadı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin topladığı yöreye has çiçek tohumları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çarşı merkezindeki refüjlere ekilmeye başlandı.
Hakkari'nin kırsal kesimlerinde yetişen değişik çiçek tohumlarının refüj ve değişik caddelerde ekildiğini belirten belediye yetkilileri, şehrin güzel bir görünüme kavuşması içinde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirttiler.
(FT-MSA-Y)

18.05.2017 14:39:07 TSI
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