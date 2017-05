YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari yöreye has çiçeklerle renklenecek

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından refüjlere yöreye has çiçekler ekilmeye başlandı.

Hakkari'nin değişik noktalarında hummalı bir çalışma başlatan Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, kentin daha güzel bir görünüme kavuşması içinde kolları sıvadı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin topladığı yöreye has çiçek tohumları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çarşı merkezindeki refüjlere ekilmeye başlandı.

Hakkari'nin kırsal kesimlerinde yetişen değişik çiçek tohumlarının refüj ve değişik caddelerde ekildiğini belirten belediye yetkilileri, şehrin güzel bir görünüme kavuşması içinde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirttiler.

