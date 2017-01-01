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MHP Konya il teşkilatı genel kurula hazır

- MHP İl Başkanı Murat Çiçek:

- "Esas görevimiz genel kurulumuzun ardından başlıyor"



(Fotoğraflı)



Barış Gök - Uğur Sarı

KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, esas görevlerinin 12. olağan genel kurulun ardından başlayacağını söyledi.

MHP il başkanlığına yeniden adaylığı açıklanan mevcut il başkanı Murat Çiçek, 4 Temmuz 2014 tarihinden bu tarafa il başkanlığı görevine devam ettiğini hatırlatarak, il teşkilatıyla beraber göreve seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri ile referandum sürecini geride bıraktıklarını kaydetti.

İl başkanı Çiçek, MHP'nin hiçbir zaman zorluklara boyun eğmeden dik bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "1 Kasım seçimlerinden sonra partimize yoğun bir saldırı söz konusu oldu. Liderimiz bu noktada oyunları bozacağız, müsaade etmeyeceğiz diyerek bir duruş sergiledi ve çok şükür MHP ne olduğu belirsiz bir yapının eline geçmedi. Bunun önemini 15 Temmuz'da gördük. Hain darbe girişiminin başarısız olmasındaki en büyük etkenlerden biri de MHP ve lideri Devlet Bahçeli'nin dik duruşudur. Şayet MHP'ye düzenlenen operasyon başarılı olsaydı şuan ülkemizi çok daha kötü günler bekliyor olacaktı" dedi.



"Hedefimiz 2019 seçimleri"

30 Nisan itibariyle birlik ve bütünlük içerisinde ilçe kongrelerini tamamladıklarını ve FETÖ ile diğer illegal yapıların parti içine nüfuz etmesine müsaade etmediklerini dile getiren Çiçek, yeni hedeflerini de açıklayarak şöyle konuştu; "21 Mayıs'ta 12. olağan il kongremizi gerçekleştireceğiz. Konya ile beraber 39 il teşkilatının kongreleri yapılacak. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor, Türkiye'ye ve MHP'ye oynanan oyun büyük. Kongrede liderimizin talimatı doğrultusunda il başkanlığına adaylığım sürüyor. Kongre öncesi çalışmalarım devam ediyor. Ülkemizin aydınlık geleceği, beka sorunu yaşamaması noktasındaki teminatı MHP'dir. Ne olduğu belirsiz bir yapının kongrelere dahil olmasına, yönetimde söz sahibi olmasına müsaade etmeyeceğiz. Son sancak düşmemesi gerek bir sancak. Bu noktada liderimiz zor şartlar altında mücadelesini sürdürmüş ve bu yapıya partiyi teslim etmemiştir. Biz de onun izinde ve yolunda yürümeye devam edeceğiz.

Kongreler yenilenme ve biraraya gelip bütünleşmedir. Yönetimde yeni takviyelerimiz olacak. Hedefimiz 2019 yılında yapılacak olan partili Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yerel seçimler. Bu hafta tüm ilçe teşkilatlarımızı dolaştık. Kongrede yenilenerek esas görevimize başlayacağız. Merkez ve taşra ilçe belediyelerini yeniden MHP'li başkanların yönetmesi için çalışacağız. Sahada bir teveccüh var. Daha geniş kapsamlı sahada çalışıp ona odaklanmış bir vaziyetteyiz."

(BG-İP-Y)



18.05.2017 14:39:34 TSI

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