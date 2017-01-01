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GAÜN Eğitim Fakültesi öğrencileri sergi açtı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı tarafından "Okul Öncesi Öğretmenliği Materyalle Öğretiyorum Sergisi" düzenlendi.

Gaziantep Eğitim Fakültesinde gerçekleşen sergide; kuklalar, artık materyallerden kullanılan araçlar, dramatik etkinlikler bunun yanı sıra okul öncesi dönemde matematik eğitiminde kullanılan eşleştirme kartları, sayılar, sayı ve renk kavramlarının verildiği etkinlikler, dolgu oyuncaklar gibi çok sayıda materyal sergileniyor. Sergide Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde Materyal Geliştirme ve Materyal Tasarlama dersini alan öğrencilerin bir dönem boyunca ortaya çıkardıkları ürünlerin sergilendiğini belirten GAÜN Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Esra Eyüpoğlu, "Asıl önemli olan Artık materyallerden özellikle sosyo-ekonomik durumu daha zayıf olan okullarda da çocuklar için materyaller geliştirmekti. Bu amaçla böyle bir sergi düzenledik. Öğrencilerimiz öncelikle bu derste üretmeyi öğrendi. Üretmek özgürleşmektir, mutlu olmaktır. Asıl amaç, mutlu olarak, ruhlarını dinginleştirerek ortaya bir şey çıkarmaktı. Ben de bu dönem boyunca öğrencilerimizde ürettikleri karşısında mutlu olduklarını ve teori derslerinin yanı sıra ruhlarını dinlendirerek bu materyalleri severek ürettiklerini gözlemledim" şeklinde konuştu.

Sergiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Akyılmaz, akademik idari personelle çok sayıda öğrenci katıldı.

(SD-Y)



18.05.2017 14:41:25 TSI

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