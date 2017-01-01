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'Başlangıçtan Sona Kepirtepeliler' Koşusu



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesinin destekleriyle Kepirtepeliler Eğitim Vakfı tarafından 'Başlangıçtan Sona Kepirtepeliler Koşusu' düzenlenecek. Köy Enstitülerinin önemine dikkat çeken Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Eğitimde bir kişi bile feda edilemez" dedi.

27'nci Kepirtepeliler Günü etkinlikleri dolayısıyla Edirne Belediyesi Eski Nikah Salonunda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Edirne Temsilcisi Havan Çevik ile Kepirtepeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Mustafa Erdaş katıldı.

Kepirtepe'nin 1937 yılında Edirne'nin Karaağaç bölgesinde asker kışlası olan binada Eğitmen Kursu olarak ilk adımı attığını ifade eden, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Edirne Temsilcisi Havan Çevik, "Kepirtepeliler, 27 yıldan bu yana Kepertepe'de toplanarak çeşitli etkinliklerle geçmişlerinden aldıkları ışığı, yeni kuşağa taşımanın bilincinde olduklarını ortaya koymakta ve farkındalık yaratmaktadırlar" dedi.

Kepirtepeliler Günü dolayısıyla 'Başlangıçtan Sona Kepirtepeliler Koşusu' düzenleyeceklerini ifade eden Çevik, "Koşumuz, 20 Mayıs 2017 Cumartesi saat 09.00'da Kepirtepe'den çeşitli dönemlerde mezun olmuş 6 atletimizin katılımıyla Karaağaç'ta Kepirtepe'nin temellerinin atıldığı askeri kışlada başlayacak, Lüleburgaz'da sona erecektir. Her etkinliğimizde olduğu gibi Kepirtepeliler'den desteğini esirgemeyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ve belediye çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın eğitime çok önem verdiklerini dile getirerek, köy enstitülerinin önemine dikkat çekti.

Köy Enstitülerinin kapanmasıyla Türkiye'nin eğitim sektöründe çok şey kaybettiğini anlatan Tanrıkulu, "OECD'nin Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme yani PISA'da Türkiye son 3 yıldır son sıralarda. Köy endüstrilerinin kapanmasıyla, Türkiye önemli bir eğitim modelini de kaybetmiş oldu. Aslında eğitimde bir kişi bile feda edilemezdi" dedi.

(KU-MK-Y)



18.05.2017 14:46:21 TSI

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