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Başkan Asya çalışmaları yerinde inceledi



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MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin birçok bölgesinde yapılan yol, kaldırım, su, kanalizasyon ve park bahçe çalışmalarını yerinde inceledi.

Muş Belediyesine bağlı ekipler, kentin birçok bölgesindeki alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak, birim amirlerinden bilgi aldı. İlk olarak Muratpaşa Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Asya, "Altyapı projemiz kapsamında mevcut su depolarının yerine uzun yıllar kullanılabilecek yeni depolar yapıyoruz. Muratpaşa Mahallesi'ndeki su deposunun yıkımına başlandı. Ekiplerimiz, geçtiğimiz günlerde şebeke bağlantılarını tamamladılar. Yüklenici firma bugün itibariyle yıkımını yaparak yeni deponun yapılması için gerekli çalışmaları yapacak. Kısa bir sürede tamamlayarak hizmete sunmayı planlıyoruz. Bu süre içerisinde su sıkıntıları yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın fazla etkilenmeyeceği şekilde hareket ediyoruz. Bu konuda onlardan da destek bekliyoruz. Elbirliği ile bunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Su deposunun yıkımında çalışan personellere kolaylıklar dileyerek oradan ayrılan Başkan Feyat Asya, beraberindekilerle birlikte Karni Deresi Rekreasyon Projesi'nin yapıldığı bölgeye geçti. Başkan Asya, Karni Deresi Projesi'nin hangi aşamada olduğu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan projenin bu yıl tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Karni Deresi Rekreasyon Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Atıl durumda olan bir bölgede Muş'un en büyük sosyal aktivite merkezini kuruyoruz. Bir kısmı DAP Bölge İdaresi tarafından desteklenen projemizi yaklaşık 85 bin metrekare alan üzerine yapıyoruz. Bu projemizle bisiklet yolları, yürüme yolları, yeşil alanlar, spor alanları, anfi tiyatro ve havuzlar yapılıyor. Proje kapsamında yapılacak olan tesislerin büyük bir kısmı tamamlandı. Şu an cami, kafeterya, restoran gibi tesislerin ince işleri yapılıyor. Bununla birlikte yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. Kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediğimiz projemizi inşallah bu yıl halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Daha sonra Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Ahmed-i Hani Parkı'ndaki çalışmaları inceleyen Başkan Asya, "Göreve başlar başlamaz projelendirdiğimiz Ahmed-i Hani Parkımızı kısa bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 20 bin metrekare alan üzerine kurulan parkımız, vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu süre içerisinde ihtiyaç duyulan yeni alanlar oluşturduk. Aynı şekilde kış mevsiminden dolayı hasar gören kamelyalar, yapay şelaleler ve oyun gruplarını yeniliyoruz. Bununla beraber asfalt şantiyemiz ile Ahmed-i Hani Parkı arasındaki bölgeyi de yeşil alan yapmak üzere planlamamızı yaptık. Gerekli hazırlıkların tamamlanması ile söz konusu alanı da parka dahil ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" ifadelerini kullandı.

(MSA-Y)



18.05.2017 14:48:22 TSI

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