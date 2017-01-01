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Ağrı'da kuran kursları etkinliği

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:49
Ağrı'da kuran kursları etkinliği
Ağrı'da kuran kursları etkinliği

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İl Müftülüğü kuran kurslarında eğitim gören çocuklar için yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Ağrı İl Müftülüğü tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde, 2016-2017 yıllarında çeşitli kur'an kurslarında eğitim gören yaşları 4 ile 6 arasında değişen çocuklar için yıl sonu etkinliği yapıldı. Düzenlenen programa İl Müftüsü İbrahim Gemici, Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın'ın eşi Tuba Işın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an kursları öğrencileri ortaklaşa yapılan etkinlikte ilahi, şiir, ve kur'an'ı kerimi okudular. Miniklerin perfonması salonda bulunan vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topladı. program sonunda Tuba Işın ve İbrahim Gemici miniklere çeşitli hediyeler verdi.
(AG-Y)

18.05.2017 14:49:11 TSI
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