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Başkan Asya'dan '19 Mayıs' mesajı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:49
Başkan Asya'dan '19 Mayıs' mesajı
Başkan Asya'dan '19 Mayıs' mesajı

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Başkan Asya, 19 Mayıs 1919'un birliğin, beraberliğin ve azmin simgesi olduğunu söyledi. 19 Mayıs'ın tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Başkan Asya, "Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk adımlarından olan, bağımsızlık tutkusunun, vatan aşkının, hür ve müstakil yaşama kararlılığının sembolü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98. yıldönümünü tüm içtenliğimle kutlarım. Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin temeli, fiilen 19 Mayıs'ta atılmıştır. Milletimizin emsalsiz fedakarlıkları ile yürütülen İstiklal Savaşının başlatıldığı bu tarihi adım, milletimizin birlik ve beraberliğinin ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin de adı olmuştur" dedi.
19 Mayıs'ın gençlerin bayramı olarak adandığını kaydeden Başkan Asya, "Ülkenin en sıkıntılı günlerinde, dünya siyasi tarihine bakıldığında demokrasi ve özgürlük adına başlayan umut dolu mücadelelerin dinamiği olan gençler, dün olduğu gibi bugünde ülkemizde bağımsızlık ve demokrasi bayrağını yükseklere taşımaya devam ediyorlar. Milletimizin ideallerini gerçekleştiren ve ülkemizi daha da büyütmek için azim ve kararlılığını her daim sürdüren gençlerimiz, kuşkusuz atalarının emanetine sahip çıkacaklardır. Bizler, gençlerimizin fikir ve görüşlerini önemsiyoruz. Gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak olarak görüyor, bu anlayış içinde hareket ediyoruz. Bizim en temel görevimiz, gençlerimize kalkınmış ve gelişmiş bir şehir bırakmaktır. Ülkemizde özellikle son 15 yıl içinde hükümetlerimizin üstün gayretleriyle birçok alanda devrim niteliğinde önemli reformlar gerçekleştirildi. Bununla birlikte gençliğe ve spora yapılan yatırımlar da örnek bir ülke haline geldik. Alınan bu önemli başarılarla birlikte inanıyorum ki gençlerimiz, ülkemizin bugün ulaştığı seviyeleri çok daha ileriye taşıyacaklardır. Yerel yöneticiler olarak bizler de hükümetimizin attığı adımlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Gençlerle birlikte daha güzel bir dünya inşa edeceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım" ifadelerini kullandı.
(MSA-Y)

18.05.2017 14:49:16 TSI
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