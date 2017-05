YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konuk: "19 Mayıs, milletin istiklal aşkıyla ayağa kalktığı gündür"

Konuk: "19 Mayıs, milletin istiklal aşkıyla ayağa kalktığı gündür"



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Konuk, mesajında "19 Mayıs 1919, hafızamıza silinmemek üzere nakşettiğimiz özel ve özellikli bir tarihtir. O gün 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek üzerine karanlık ve karamsarlık çökmüş Anadolu'da şavkı gittikçe artan bir ışık yakan Mustafa Kemal'in, milleti istiklal aşkıyla ayağa kaldırdığı gündür" dedi.

İstiklal yolculuğunun ilk adımı 19 Mayıs 1919'da atıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkıp 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı istiklal yolculuğunun ilk adımlarını attığında milletin ve ülkenin durumunu, "Koşulları ağır bir Ateşkes Anlaşması imzalanmış. Ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da... Adana iline Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep'e İngilizler girmişler. Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri bulunuyor. Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir Ata Yurdu kalmıştı. Son olarak, bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmaktaydı" sözleriyle anlattı.



"19 Mayıs 1919, millet hafızamızdan asla silinmeyecek"

Milletlerin hayatında olayların ve tarihin seyrini değiştiren, coğrafyalar ve milletler için yazılıp çizilen masa başı senaryolarını, küresel mühendislik hesaplarını boşa çıkaran anların ve kişilerin olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, sergiledikleri irade, aldıkları inisiyatif, üstlendikleri sorumluluk, koydukları tavır, attıkları adımla akışı değiştiren, milletlerin kaderini şekillendiren önderler ve yaşanan sürecin kilometre taşlarını oluşturan o özel günlerin, yüklendikleri mana ile millet hafızasında ayrı ve özel bir yer edindiğini kaydetti. Tarihin akışı içinde bazı günlere, o günle özdeşleşen ruh ile özel bir anlam yüklendiğini ifade eden Başkan Konuk, "Bu anlamda 19 Mayıs 1919, bizim millet hafızamıza silinmemek üzere nakşettiğimiz özel ve özellikli bir tarihtir. O gün 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek üzerine karanlık ve karamsarlık çökmüş Anadolu'da şavkı gittikçe artan bir ışık yakan Mustafa Kemal'in milleti istiklal aşkıyla ayağa kaldırdığı gündür" dedi.



"19 Mayıs, istiklal ve istikbal için çıkılan yolculuğun başlangıcıdır"

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk mesajında, "İstanbul'dan, İtilaf donanmaları ve askerlerinin kontrolündeki Payitaht'tan hareket edip, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşan Bandırma Vapurundakilerin karaya ayak basmasıyla biten yolculuk, İstanbul, Adana, Urfa, Maraş, Antep, Antalya, Konya, İzmir ve daha niceleri, yani Ata Yurdu için yapılan hesapları ters yüz etmek, millet olarak son sözü söyleyerek tarihin akışına yön vermek için yeni ve daha büyük, daha kalabalık, millet olarak tek vücut olduğumuz kararlı, ihtişamlı, inançlı, hedefi belli, istiklaline kast edilenlerin istiklal ve istikbal için çıktığı yolculuğun başlangıcıdır. Onlarca yıl, onlarca cephede yorgun düşmüş milletimiz, kendisine dayatılan şartlara da, karşısındaki güce de boyun eğmeyeceğini Samsun'dan başlayan süreçle ilan etmiştir. Milletimiz, Ata Yurdunda bir ve bütün olarak, hür, bağımsız ve egemen bir millet olarak tarih yolculuğuna devam etmek için verdiği mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır" ifadelerini kullandı.



"Karamsarlık ve teslimiyet, milletimizin karakteri olmadı"

19 Mayıs'ın, millet hafızasına nakşettiği aynı iradenin, aynı kararlılık ve aynı mana bütünlüğünün bugün de bu topraklarda dipdiri ve canlı olduğunu aktaran Başkan Recep Konuk, "Bizim milletimiz için 19 Mayıslar sadece bir deniz yolculuğunun karaya ayak basılmasıyla sonuçlanan kuru bir kavuşmadan, o kavuşmanın yıldönümünden ibaret değildir. 19 Mayıs, milletimizin tarihin akışı içinde defalarca yaptığı yeni başlangıçlardan, milletimiz için son bekleyenleri, son planlayanları hüsrana uğratan ayağa kalkışlardan, tarihin dönüm noktalarından biridir. 19 Mayıslarda biz o tarihin yüklendiği mana bütünlüğü ve mirastan geleceğimiz için dersler çıkarırız. O derslerden biri birliktir. Tarihin en çetin imtihanlarından geçerek çelikleşmiş birlik hasletimiz, her zorluğu aşmada milletimizin yaslandığı ve asla vazgeçmeyeceği en temel değerdir. Bir diğeri, şartlar ne olursa olsun umutsuzluk, karamsarlık ve teslimiyetin milletimizin karakteri olmadığıdır. Nitekim milletimiz, 19 Mayıs'ın manevi mirasının sadece hatıralarda yaşamadığını dip diri ayakta olduğunu, 2016'nın Temmuzunda istiklalini ve istikbalini teslim almak isteyenleri teslim alarak göstermiştir. Milletimizin karakter özelliği olan istiklal aşkı ile bu irade ve kararlılık istikbalimizin de teminatıdır" diye konuştu.



"İstiklalimize kastedenlerin akıbeti ilanihaye aynı olacak"

Mesajında, 19 Mayıs'a yüklenen mananın, silinmemek üzere hafızalara nakşedildiğine dikkat çeken AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "istiklalin anlamını biliyoruz ve nasıl korunacağının da tam idrakindeyiz. Üzerimize düşeni dün olduğu gibi bugün de eksiksiz yerine getiriyor, yarınlarda da aynı mücadeleyi sürdürme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Biz o gün muharebe meydanlarında kazanılan egemenliğimize, istiklalimize, özellikle de birliğimize yapılan açık veya örtülü, içten veya dıştan her türlü saldırının, tehdidin farkındayız. Masa başında cetvelle çizilmiş, tarihin çöp tenekesine atılmış asırlık haritalarla küresel mühendislik hesaplarını tekrar ısıtanlar da, onların içerideki dışarıdaki işbirlikçileri de unutmamalı ki onlar için şartların en uygun olduğu, milletimiz için şartların en zor olduğu bir dönemde bile o hesap, milletimizin iradesi ve itirazıyla açılmamak üzere kapandı. Bugün türlü adlarla, masumiyet kılıfına gizlenmiş hain emellerle, proje organizasyonlar ve oluşumlarla, açıktan veya örtülü saldırılarla yürütülen, canlandırılmaya çalışılan birliğimize ve istiklalimize kasteden hesapların dün akıbeti nasıl hüsran olduysa bugün de, yarın da o hesapları yapanlar için akıbet aynıdır, ilanihaye aynı olacaktır. Biz millet olarak bu tür hesaplara itirazımızı 19 Mayıs 1919'da yaptığımız başlangıçla yaptık. Kararlılık ve duruşumuzu ise sonuncusu 15 Temmuz'da olmak üzere tarih sahnesinde defalarca ispatladık. O başlangıçtaki kararlığımız da tarih sahnesinde sergilediğimiz duruş ve irade de dip diri ve ayaktadır. Bunu yeniden test etmeyi denemek, bu milletin tarihini ve karakterini bilmemek demektir. Bu gaflete düşenlerin ödeyecekleri bedelin ağırlığının ispatı, milletimizin yakın tarihindedir" şeklinde konuştu.



"19 Mayıs'ta sergilenen kararlılık, gençlerimizin yüksek korumasındadır"

Birliğimize, dirliğimize ve vatan topraklarımıza kastedenlere seslenen Başkan Recep Konuk, "Unutmamalı ki, milletçe 98 yıl önce çıktığımız o yolculukta, İstiklal Harbi Meydanlarında neyin peşinde olduğumuzun tam idrakinde verdiğimiz kararlı mücadeleyi, 98 yıldır olduğu gibi gönlümüz ve zihnimiz hep genç, nefesimiz kuvvetli, bileğimiz güçlü olarak istiklal ve istikbal için sürdürüyoruz. O başlangıç ile o başlangıcın sonucunda elde ettiklerimizden geri adım atmama kararlılığımız tamdır ve 19 Mayıs'ta sergilenen kararlılık ile o başlangıcın ayağa kaldırdığı irade gençlerimizin yüksek korumasındadır. Nefesi kuvvetli, bileği güçlü, kararlı, idraki tam millet evlatlarının gerçekleştirdiği o yolculuğun sonunda kurulan genç Cumhuriyetimiz, kazanılan istiklali ve istikbalini gençlere emanet etti. Samsun'da vücut bulan iradenin hep diri, hep genç kalması, mücadele azminin gelecek kuşaklarda da var olması için, o başlangıç Türk Gençliği 'ne bayram olarak ithaf edildi. Bedeni genç olanlar kadar, zihni ve idraki genç olanlara" dedi.



"Bizim en büyük gücümüz, gençliğimiz ve gençlerimizdir"

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, mesajında, "Millet olarak biz, emaneti taşıyan ve emanet ehli olduğunu milletimizin egemenliğini ve birliğini hedef alan her saldırıyı ön saflarda yer alarak akamete uğratan gençlerimizin başarılarıyla gururlanıyor, daha fazla desteği ve daha fazla imkanı hak ettiklerine inanıyoruz. Çünkü biz şunu biliyor ve şunun idrakindeyiz; fiziken de bedenen de zihnen de yaşlanan bir dünyada bizim en büyük gücümüz gençliğimiz ve gençlerimizdir. Gençlerimizin ve gençliğimizin enerjisiyle, gençlerimizin geniş ufku ve onların genç bakışıyla daha müreffeh, daha güçlü, daha saygın bir gelecek inşa etmek elimizdedir. Bir şartla, tıpkı Samsun'dan başlayan istiklal ve istikbal yürüyüşündeki gibi gençlerimizin birbiriyle omuz omuza yürümesini sağlayarak. Her bir gencimizin enerjisini ve kabiliyetini değerlendireceği ortamı hazırlayarak. Onların bir birine omuz vurmasına neden olan istismara açık zeminleri ortadan kaldırarak. Onların yaşadığı ve yaşayacağı ortamlardan ve ülkemizden sebebi ve sonucu her ne olursa olsun acı, hüzün, keder ve hayal kırıklığına sebep olan kardeşi kardeşe düşman eden bataklıkları kurutarak. Biz şunu biliyor şuna inanıyoruz, bizim ülkemizin ne sokak köşelerinde, ne tarlada, ne bağda, ne okul ne fabrika kapılarında, ne dağda ne bayırda bir tek evladımızı bile kaybetme, bir tek evladımızın enerjisinden bile yararlanmama, bir tek evladımızın kabiliyetini bile köreltme lüksü yoktur. Çünkü biz bu ülkenin evlatlarının eline imkan verildiğinde neleri başarabileceğinin, destek sağlandığında neleri alt edebileceğinin şahidiyiz. Onların niteliklerine nitelik katmak, kabiliyetlerini daha da geliştirmelerini sağlamak elimizdedir. Onların başarı öykülerinin sayısını arttırmak da bizim elimizdedir. Bu mesleği, işi, uğraşı, inancı, düşüncesi ve siyasi görüşü her ne olursa olsun hepimizin ortak yükümlülüğü, ortak mesuliyetidir. O mesuliyetin merkezinde huzur ve güven ikliminin ülkenin her köşesinde tesisi yer alıyor. O iklim olacak ki, gençlerimizin enerjisi bu ülkenin enerjisine enerji katacak. O iklim olacak ki, kıyı da köşede değerlendiremediğimiz hiçbir genç fikir kalmayacak. Biz ülkemizin her tarafındaki ve her köşesindeki tüm gençlerimizin desteği ve imkanı hak ettiğini düşünüyor ve ülkemizin her köşesinde ve her yerindeki tüm gençlerimizin enerji ve kabiliyetlerinden istifade edecek ortamı hazırlamak, onların kabiliyet ve enerjilerini ülkemizin kalkınmasına kanalize etmek için çalışıyoruz. 19 Mayıs 1919'da başlayan yolculuğun sonucunda elde ettiğimiz kazanımlarımızın hem muhafazasının hem de daha ileriye taşınmasının gençliğin enerjisi ve dinamizmiyle mümkün olduğuna, onların enerji ve yetenekleri ile kabiliyetlerine yapılacak her yatırımın 19 Mayıs ruhunun gereği olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 98 yıl önce Samsun'da hürriyet ateşini yakan Ulu Önder Atatürk'ü, milletimizin istiklal ve istikbal yolculuğunda ona eşlik eden silah arkadaşlarını, yokluk ve yoksulluk içinde verdiği mücadeleden birliğe ve birbirlerine sarılarak zaferle çıkan ecdadımız ile aziz şehitlerimizi ve onların yaktığı istiklal meşalesinin sönmesine izin vermeyen demokrasi şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, şuur, idrak ve nitelikleri ile gurur kaynağımız olan ve en büyük zenginliğimiz olarak gördüğümüz, Cumhuriyetimizi yaşatma ve yüceltme mesuliyetini tevdi ettiğimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

18.05.2017

