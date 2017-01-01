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Yabancı öğrenciler ülkelerini tanıttı



(Fotoğraflı)



Cahit Özçelik

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Uluslararası Kültür ve Sanat Haftası kapsamında Malatya'da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler stant açarak ülkelerini tanıttı.

İnönü Üniversitesinde öğrenim gören Türkmenistan, Azerbaycan, Pakistan ve Suriyeli Türkmenler Uluslararası Kültür Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Mediko Sosyal Tesisler önünde açılan stantta yabancı uyruklu öğrenciler ülkelerini ziyaretçilere anlattı.

Ülkelerini tanıtma fırsatı buldukları için Rektör Prof.Dr. Ahmet Kızılay'a teşekkür eden öğrenciler stantlarına gösterilen ilgiden dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

(CÖ-SD-Y)



18.05.2017 14:51:54 TSI

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