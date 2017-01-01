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Lösemili çocuklar İçin "Umuda Yürüyüş"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projesi (TODUP) tarafından lösemili çocuklar için "Umuda Yürüyüş" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Lösemili çocuklara moral vermek ve onları eğlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik hakkında konuşan TODUP Başkanı Hıdır Yılmaz, etkinlikte lösemi hastalığına dikkat çekmeye de çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Bu etkinlikte güzel sonuçlar aldığımıza da inanıyoruz. Bu dördüncü yürüyüşümüzdü. Dört senedir bu yürüyüşü yapıyoruz. Güzel sonuçlar, olumlu tepkiler aldık. İnsanlar yürüyüşümüzü gördü, merak ettiler. Biz buna benzer bir etkinliği resim haftasında da yaptık. Bu etkinlikle duyarlılığın artırıldığına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğe lösemili çocuklar ve üniversite öğrencileri katılırken öğrenciler ellerine aldıkları pankartlarla lösemi hastalığına dikkat çektiler.

(BT-SD-Y)



18.05.2017 14:52:40 TSI

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