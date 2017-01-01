İnönü Üniversitesinde Macar Halk Dansları konseri
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesinde Uluslararası Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Macar Halk Dansları konseri verildi.
Kıbrıs Meydanında verilen konserde İnönü Üniversitesi Dans Topluluğu tarafından uzun dere Azeri, Kafkas, Arjantin tango solo dans gösterisi ve Arjantin tango koreografi gösterisi sunuldu. Macaristan'dan gelen Gardon Banda grubu tarafından da müzikal gösterinin sergilendiği konser boyunca öğrenciler de halay çekti.
Program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat katılımcılara çiçek verdi.
(BT-SD-Y)
18.05.2017 14:53:00 TSI
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