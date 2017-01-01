ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayburt Belediyesi torunları ecdadıyla buluşturuyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:53
Bayburt Belediyesi torunları ecdadıyla buluşturuyor
Bayburt Belediyesi torunları ecdadıyla buluşturuyor

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediyesi kültür gezilerine katkı sunmaya devam ediyor. Başta Çanakkale olmak üzere herhangi bir şehre kültür gezisi düzenlemek isteyen her gruba destek olan Bayburt Belediyesi'nden bir destek de 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ile İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi'ne geldi. Geziye gidecek öğrencileri uğurlayanlar arasında bulunan Belediye Başkanı Mete Memiş özellikle genç dimağların bilgilenmesi ve atalarını daha iyi tanıyıp tarihleri hakkında bilinçlenmeleri adına bu tip kültür gezilerini önemsediklerini ifade ederek bu organizasyonlara desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Kültür gezilerini torunları ecdatla buluşturma hareketi olarak gördüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Memiş şöyle devam etti:
"Dünya'da eşi görülmemiş zenginlikte bir tarihe sahibiz. Gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımızın bu tarihi öğrenmesini önemsiyoruz. Bunun öğrenilmesinin en iyi yolu da bu tarihi olayların yaşandığı yerlerin havasını teneffüs etmektir. Biz verdiğimiz bu desteklerle tarihimizin yerinde öğrenilmesine bir nebze olsun katkı sunuyoruz. Bayburt Belediyesi olarak inşallah bu desteğimiz sürecek."
(YY-ÖB-Y)

18.05.2017 14:53:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Görme engelliler için &quot;kıble bulucu cihaz&quot; yaptılar
YEREL

GÖRME ENGELLİLER İÇİN "KIBLE BULUCU CİHAZ" YAPTILAR

Lise öğrencileri görme engelliler için namaz pusulası icat etti
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN NAMAZ PUSULASI İCAT ETTİ
Can Veren Pervaneler
YEREL

CAN VEREN PERVANELER
Aydıntepe MYO İlk mezunlarını verdi
YEREL

AYDINTEPE MYO İLK MEZUNLARINI VERDİ
Bilim ve Sanat Merkezi'nden Tübitak Bilim Fuarı
YEREL

BİLİM VE SANAT MERKEZİ'NDEN TÜBİTAK BİLİM FUARI
Bayburt için çaldılar
YEREL

BAYBURT İÇİN ÇALDILAR
Vali İsmail Ustaoğlu, kurum amirleriyle bir araya geldi
YEREL

VALİ İSMAİL USTAOĞLU, KURUM AMİRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor
YEREL

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLANIYOR
Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti
YEREL

ORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ, VALİ İSMAİL USTAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Vali İsmail Ustaoğlu: &quot;Engelli vatandaşlarımız bizlere milletimizin emaneti&quot;
YEREL

VALİ İSMAİL USTAOĞLU: "ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ BİZLERE MİLLETİMİZİN EMANETİ"
Ekmek yeniden 1 TL
YEREL

EKMEK YENİDEN 1 TL
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir