ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Askeri gemiler Güllük'te

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:53
Askeri gemiler Güllük'te
Askeri gemiler Güllük'te

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk askeri gemileri, "Denizkurdu 2017 Tatbikatı" kapsamında Güllük'e geldi.
"TCG Kalkan, TCG Poyraz, ve TCG Yzb. İhsan Tolunay " isimli Türk askeri hücum bot gemileri, Güllük Limanı'na yanaşarak yakıt ikmali yaptı. Devam eden tatbikat kapsamında 16 Mayıs Salı günü Güllük limanına yanaşan Askeri Hücum Bot Gemi Komutanları ve personeli Atatürk heykeline çelenk koyarak Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat'a da ziyaret etti.
Sabah 9:00'da Güllük limanına yanaşan Türk Askeri Hücum Botları "TCG Kalkan" Komutanı Dnz. Kd. Bnb. Akın Arıdıcı ,"TCG Poyraz" komutanı Dnz. Kd.Yzb. Serhat Sarışın,"TCG Yüzbaşı İhsan Tolunay Bot komutanı Dnz. Bnb. Muharrem Öner ve Seyir Astsubayı Şuayip Demir Atatürk heykeline Çelenk koyduktan sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat'ı makamında ziyaret ederek devam eden Denizkurdu 2017 tatbikatı hakkında bilgilendirmede bulundular.
Mat, deniz kuvvetleri gemilerinin ziyaretinin 1. Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri'ne denk gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, ziyaretleri dolayısıyla komutanlara teşekkür etti ve tatbikatın başarıyla son bulmasını diledi.
(DL-MB-Y)

18.05.2017 14:53:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME 2 - Muğla'da tur midibüsü devrildi
YEREL

GÜNCELLEME 2 - MUĞLA'DA TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
Milas'ta yangın mağduru aileye yardım
YEREL

MİLAS'TA YANGIN MAĞDURU AİLEYE YARDIM
Gardiyan rüşvet iddiasıyla tutuklandı
YEREL

GARDİYAN RÜŞVET İDDİASIYLA TUTUKLANDI
Rüşvet aldığı iddia edilen infaz koruma memuru tutuklandı
YEREL

RÜŞVET ALDIĞI İDDİA EDİLEN İNFAZ KORUMA MEMURU TUTUKLANDI
Bozan: &quot;Mavi ekonominin başkenti Milas&quot;
YEREL

BOZAN: "MAVİ EKONOMİNİN BAŞKENTİ MİLAS"
Milas'ta üniversiteliler kep attı
YEREL

MİLAS'TA ÜNİVERSİTELİLER KEP ATTI
Bodrum'da kruvaziyer turizmi
YEREL

BODRUM'DA KRUVAZİYER TURİZMİ
Milas AK Parti'den MHP'ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL

MİLAS AK PARTİ'DEN MHP'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
GÜNCELLEME - Muğla'da tur midibüsü devrildi
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA'DA TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
Muğla'da tur midibüsü devrildi
YEREL

MUĞLA'DA TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
Ortacalı 42 genç mucitten 20 proje
YEREL

ORTACALI 42 GENÇ MUCİTTEN 20 PROJE
İmparator Gordianus'un sikkeleri bulundu
YEREL

İMPARATOR GORDİANUS'UN SİKKELERİ BULUNDU
Bin paket kaçak sigara
YEREL

BİN PAKET KAÇAK SİGARA
Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 5 YARALI
Fethiye'de öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
YEREL

FETHİYE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 5 YARALI
Milas'ta 10 aylık bebek yanan evden kurtarıldı
YEREL

MİLAS'TA 10 AYLIK BEBEK YANAN EVDEN KURTARILDI
Havalimanında iş kazası: 2 yaralı
YEREL

HAVALİMANINDA İŞ KAZASI: 2 YARALI
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırına ziyaretler devam ediyor
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRINA ZİYARETLER DEVAM EDİYOR
Tenis: TBESF Türkiye Şampiyonası
YEREL

TENİS: TBESF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Şevket Sabancı'da yılsonu sergisi açıldı
YEREL

ŞEVKET SABANCI'DA YILSONU SERGİSİ AÇILDI
Ege Denizi'ndeki deprem
YEREL

EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM

Yunanistan'da olan deprem kıyı Ege'de hissedildi
YEREL

YUNANİSTAN'DA OLAN DEPREM KIYI EGE'DE HİSSEDİLDİ
Bodrum'da yaşlı kadının Atatürk sevgisi
YEREL

BODRUM'DA YAŞLI KADININ ATATÜRK SEVGİSİ

Yelken yarışları
YEREL

YELKEN YARIŞLARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir