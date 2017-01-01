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Askeri gemiler Güllük'te



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk askeri gemileri, "Denizkurdu 2017 Tatbikatı" kapsamında Güllük'e geldi.

"TCG Kalkan, TCG Poyraz, ve TCG Yzb. İhsan Tolunay " isimli Türk askeri hücum bot gemileri, Güllük Limanı'na yanaşarak yakıt ikmali yaptı. Devam eden tatbikat kapsamında 16 Mayıs Salı günü Güllük limanına yanaşan Askeri Hücum Bot Gemi Komutanları ve personeli Atatürk heykeline çelenk koyarak Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat'a da ziyaret etti.

Sabah 9:00'da Güllük limanına yanaşan Türk Askeri Hücum Botları "TCG Kalkan" Komutanı Dnz. Kd. Bnb. Akın Arıdıcı ,"TCG Poyraz" komutanı Dnz. Kd.Yzb. Serhat Sarışın,"TCG Yüzbaşı İhsan Tolunay Bot komutanı Dnz. Bnb. Muharrem Öner ve Seyir Astsubayı Şuayip Demir Atatürk heykeline Çelenk koyduktan sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat'ı makamında ziyaret ederek devam eden Denizkurdu 2017 tatbikatı hakkında bilgilendirmede bulundular.

Mat, deniz kuvvetleri gemilerinin ziyaretinin 1. Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri'ne denk gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, ziyaretleri dolayısıyla komutanlara teşekkür etti ve tatbikatın başarıyla son bulmasını diledi.

(DL-MB-Y)



18.05.2017 14:53:39 TSI

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