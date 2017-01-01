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Başkan Kayda, Kıbrıslı öğrencileri ağırladı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - "Kardeş Okul Yerli Tohum ve Fide Takası" projesi kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesine gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencileri Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.

Salihli'nin Beşeylül İlkokulu ile kardeş okul olan Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencilerinin ziyaretine, Karşıyaka Merkez İlkokulu Okul Müdürü Yıldız Kul, Beş Eylül İlkokulu Okul Müdürü Ahmet Sarp ve öğretmenleri, GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Ziyaret anısına Okul Müdürü Yıldız Kul, Kıbrıs'tan kucak dolusu sevgiler getirdiklerini söyleyerek, Başkan Kayda'ya hediyeler takdim etti.

Yerel tohumların korunması ve çoğaltılmasına katkı sağlayan bir proje olduğunu ifade eden Başkan Kayda, "Kıbrıs bizim yavru vatanımız. Kıbrıs'ı seviyoruz ve onlarla olmak çok güzel. Geçtiğimiz haftalarda 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'nda vatan için mücadele eden ve gazi unvanını alarak dönen gazilerimizi Kıbrıs'a gönderdik. Bu turlarımız daha da devam edecektir. Dolayısıyla Kıbrıs bizim bir parçamız. Salihli'de sizleri görmek mutluluk verici. Tekrar Salihlimize hoş geldiniz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, KKTC Girne Karşıyaka Merkez İlkokulu ve Beş Eylül İlkokulu öğrencilerine eğitim hayatlarında başarılar dilerek, okul müdürleri Yıldız Kul, Ahmet Sarp, öğretmenleri, GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

(BA-ÖND-Y)



18.05.2017 14:55:49 TSI

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