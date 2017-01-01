YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 5 il için sağanak uyarısı

5 il için sağanak uyarısı



ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde bugün başlaması beklenen yağışların Pazar günü sabah saatlerine kadar devam etmesi, yağışın hemen öncesinde ve yağış anında rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli olarak saatte 40 ile 70 kilometre hızla esmesi beklenmektedir. Cuma günü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Adıyaman'da ise yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Cumartesi günü Elazığ, Malatya ve Adıyaman yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Tunceli ile Bingöl'de yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Pazar gününün ilk saatlerine kadar devam ederek daha sonra bölgemizi terk edeceği beklenmektir"denildi.

Merkez, su baskını, yıldırım çarpması, dolu, çatı uçması ve ağaçların devrilmesi gibi konularda da uyararak ilgililerin dikkatli olmasını istedi.

(HİV-Y)



18.05.2017 14:56:00 TSI

NNNN

