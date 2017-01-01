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5 il için sağanak uyarısı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:56
5 il için sağanak uyarısı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde bugün başlaması beklenen yağışların Pazar günü sabah saatlerine kadar devam etmesi, yağışın hemen öncesinde ve yağış anında rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli olarak saatte 40 ile 70 kilometre hızla esmesi beklenmektedir. Cuma günü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Adıyaman'da ise yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Cumartesi günü Elazığ, Malatya ve Adıyaman yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Tunceli ile Bingöl'de yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Pazar gününün ilk saatlerine kadar devam ederek daha sonra bölgemizi terk edeceği beklenmektir"denildi.
Merkez, su baskını, yıldırım çarpması, dolu, çatı uçması ve ağaçların devrilmesi gibi konularda da uyararak ilgililerin dikkatli olmasını istedi.
(HİV-Y)

18.05.2017 14:56:00 TSI
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