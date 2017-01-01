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Piazza AVM'de 19 Mayıs coşkusu başlıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Alışveriş ve sosyal yaşamın Şanlıurfa'daki merkezi haline gelen Piazza AVM, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Keremcem konseri ile şölen havasında kutlamaya hazırlanıyor.

Açıldıkları günden bu yana bulundukları bölgelerin cazibe merkezi olan Şanlıurfa Piazza AVM, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden renkli ve coşku dolu etkinlikler ile kutlayacak. Alış veriş merkezinde, 19 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da ziyaretçilerini pop müziğin sevilen ismi Keremcem ile buluşturacak. Oynadığı dizilerdeki başarısı ve yakışıklılığı ile gönülleri fetheden Keremcem, aşk dolu şarkılarını bu kez Urfalı sevenleri için seslendirecek.

(AK-SD-Y)



18.05.2017 14:57:20 TSI

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