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HRÜ'de bilgisayar mühendisliğinde mezuniyet töreni yapıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:58
HRÜ'de bilgisayar mühendisliğinde mezuniyet töreni yapıldı
HRÜ'de bilgisayar mühendisliğinde mezuniyet töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.
Osmanbey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen akademik yıl mezuniyet törenine, Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Sarıışık, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Öğretim Elemanları, mezun öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında ilk olarak Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. İ. Berkan Aydilek bir konuşma yaptı. Aydilek konuşmasında bu yıl mezun olan öğrencilere yeni hayatında başarılar diledi. Ardından konuşma yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa, "Bizim üniversitemiz, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan bir kurumdur. Bu teknolojiyi tüm öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Buradan mezun ettiğimiz bu çocuklarımızın, Türkiye ortalamasının üzerinde bir eğitim aldıklarını düşünüyorum. Onlara yeni hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Öğrencileri, mezun olmakla her şeyin bitmediği konusunda uyaran Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, "Ülkemizin sizin gibi mühendislere ihtiyacı var. Buradan mezun olarak sadece temel eğitim aldınız. Eğitim ömür boyu devam ediyor. Buradan aldığınız sağlam temeller üzerine, çok daha fazla bilgiler yükleyerek, geleceğimize katkı sağlamanızı bekliyoruz. Sizleri yetiştirip bizlere emanet eden aileleriniz sizinle gurur duyabilirler. Bugün sizler birer iyi mühendis olarak mezun oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu.
Yaklaşık 2 saat devam eden program, mezun öğrencilere diplomalarının dağıtılması ve dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından kep fırlatma etkinliği ile son buldu.
(AK-SD-Y)

18.05.2017 14:58:26 TSI
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