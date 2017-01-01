Anneler, çektikleri fotoğrafları Forum Mersin'de sergiledi
(Fotoğraflı)
MERSİN (İHA) - Forum Mersin'in 'Anneler Günü'ne özel düzenlediği fotoğraf kursu sonrasında anneler, kursta öğrendikleri bilgilerle çektikleri fotoğrafları sergiledi.
Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Mersinli annelere ücretsiz fotoğraf kursu düzenledi. Fotoğraf sanatçısı Dünya Aslan eşliğinde Forum Mersin'de düzenlenen ücretsiz ve sertifikalı fotoğraf kursu kapsamında, annelere hem teknik hem de uygulamalı eğitimlerin yanı sıra fotoğraf tekniklerine dair detaylı bilgiler verildi.
Annelerin bilgileri kullanarak çektikleri fotoğraflar, Anneler Günü sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
(HSK-Y)
18.05.2017 15:00:10 TSI
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