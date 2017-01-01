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Ordu'ya gezinti teknesi geliyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez geçen yaz sezonunda vatandaşların hizmetine sunulmak üzere kiralanan 150 kişilik gezinti teknesi, bu yıl da 20 Mayıs tarihinden itibaren 5 ay boyunca hizmet verecek.

İlk kez geçen yıl Ordu'ya getirilen ve halkın yoğun ilgisini çeken gezinti teknesinin halk arasında Mayıs 7'si olarak bilinen ve baharın gelişinin kutlandığı 20 Mayıs tarihinden itibaren hizmete gireceğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Kıyısı olan bir il olmamıza rağmen denizin imkanlarından yeterince faydalanamıyoruz. Amacımız da bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak. Vatandaşlarımız yaz ayları ve devamında, sahip olduğumuz doğa harikası denizimizin tadını doyasıya çıkaracak. Halkımız hizmetin en iyisine layık" dedi.



Kahvaltı turu

Mayıs 7'sinde 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek teknede bir saat sürecek seferde kişi başı 5 TL ücret alınacak. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü hizmet verecek olan teknede 0-6 yaş grubu ücretsiz seyahat edebilecek. 20 Mayıs 2017 tarihinde hizmete sunulacak olan gezinti teknesi, ilk olarak üç güzergahta vatandaşa hizmet verecek. Bu üç güzergahın dışında cumartesi günleri saat 10.30'da kahvaltı turu ve pazar günleri ise saat 13.00'te hafta sonu turu yapılacak.

(MAK-SLH-Y)



18.05.2017 15:00:20 TSI

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