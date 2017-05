YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa protokolü 19 Mayıs'ı kutladı

Behzat Akcan - İlker Uyar - Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Manisa protokolü Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 98'inci yılında güçlü ve büyük Türkiye'ye emin adımlarla gidildiğini vurguladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun yayımladıkları mesajlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.



Vali Güvençer: "Ne mutlu gençlere"

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Vali Güvençer mesajında, "19 Mayıs 1919, Türk Milletinin hür yaşama azmi, kararlılığı ve cesareti ile başlattığı onurlu mücadelenin ilk günü olarak tarihin altın sayfalarında gururla yerini almıştır. Esarete boyun eğmeyen asil milletimizin kadın-erkek, genç-yaşlı demeden canları pahasına verdiği onurlu mücadele zaferle sonuçlanmış, ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile bugünkü güçlü Türkiye'nin temelleri atılmıştır. Türkiye Cumhuriyetini geleceğimizin teminatı gençlere emanet ederek onlara sonsuz güvenini gösteren Büyük Önder Atatürk, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs gününü gençlere bayram olarak armağan etmiştir. Ne mutlu gençlere Aydınlık ve müjdeli yarınları ışıl ışıl gözlerinden okuduğumuz gençlerimizin de aldığı büyük emanetin sorumluluğu ile değerlerine bağlı, çağın gereklerine uygun, kendilerini her türlü zararlı alışkanlıklardan koruyup bilgi ile donatarak, birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi saygı ve hoşgörü içerisinde yarınlara hazırlanacaklarına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Başkan Ergün, "Bu toprakların nasıl kazanıldığını en iyi şekilde anlatmalıyız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan kurtuluş meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin, şanlı Türk tarihinde önemli bir yeri olduğuna vurgu yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Emperyalist güçler tarafından işgal altında olan Türkiye, bu hain odakların bölme hayali kurduğu bir ortamda Samsun'dan bir güneş doğmuştu. İstanbul hükümetinden gizli olarak Samsun'a giden Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'da halkı bir araya getirmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş destanının yazıldığı meşaleyi yakmıştır. Büyük önder, Samsun'a çıktıktan silah arkadaşlarıyla birlikte bugünkü Türkiye'nin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın en büyük adımlarının atıldığı önemli bir bildiri olan Amasya Genelgesi'ni yayınlamıştır. Türkiye'nin tarihinin birçok bölümünde iç ve dış mihraklar tarafından tehdit altında kaldığını hatırlatan Başkan Ergün, "Cenab-ı Allah bu topraklara Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kurtarıcı göndermiştir. Yıkılmış, parçalanmış ve işgal altında olan bir milleti ayağa kaldırmış, esaret altındaki halkın özgürlüğü için savaşmasına öncülük etmiştir. Bugün bu büyük liderin değerli validelerine dil uzatma alçaklığını gösterenleri, yakın tarihini yok sayma cüretine kalkışanları, Atatürk'ün izlerini silme gafletine düşenleri tarih asla affetmeyecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarken, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu toprakların nasıl kazanıldığını anlatmak, hepimizin üzerine düşen en büyük görevdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca askeri bir deha olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Cumhuriyetin kurulmasından sonra bu büyük liderin ortaya koyduğu inkılaplar, hayata geçirdiği yenilikler ve devrimler, milletin ilerlemesine ve hatta çağ atlamasına vesile olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle bu büyük dehanın çocukları olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için hepimizin çok çalışması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için canlarını seve seve feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene."



Başkan Çerçi: 'Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecek'

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini çok iyi görmüş, gençliğe verdiği önemi göstermiştir" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade ederek mesajında şu ifadelere yer verdi: "Zorda kalmış bir devlet. İçeriden ve dışarıdan hainler ve düşmanlar tarafından ablukaya alınmış bir ülke. İşte bu zor ve umutsuz günlerde; Samsun'da bir ışık yandı. Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru'yla gerçekleştirdiği yolculuğun ardından Samsun'da kurtuluşun ilk adımını attı. Bu tarihi günden sonra Türkiye bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için kadın, yaşlı, çocuk demeden Kurtuluş mücadelesine katıldı. Samsun'da yanan bağımsızlık ateşi bütün Anadolu'yu sardı. Atatürk ve silah arkadaşları tarafından atılan bu tarihi adım sayesinde şanlı bayrağımız dalgalanmaya devam etti. Atatürk bu tarihi günü Türkiye'nin geleceği olan gençlere armağan ederken, büyük bir kurtuluş mücadelesi veren Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini çok iyi görmüş ve gençliğe verdiği önemi çok net bir şekilde göstermiştir. Bu vesileyle Türkiye'nin bağımsızlığı için cesur adımlar atmaktan asla geri durmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizde kanını ve canını gözünü kırpmadan ortaya koyan şehit ve gazilerimizi büyük bir minnetle yad ederken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım."



Başkan Çelik: "Gençliğimiz devletimizin geleceğidir"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çelik mesajında, "Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması, Anadolu'nun İstiklal Mücadelesinin meşalesidir. İstiklal Mücadelesi bu hareketin aydınlığında Anadolu'nun her yerine büyük bir azimle yayılmıştır. 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan bu kutlu mücadele, Büyük Taarruz zaferiyle taçlanarak Türkiye Cumhuriyetinin temellerini oluşturmuştur. Dünyanın medeniyetler beşiği konumundaki vatan toprağımız Anadolu'yu dün işgal eden güçler, bugün de kılık ve taktik değiştirerek saldırılarını sürdürmektedir. Ancak çok iyi bilinmelidir ki; Kim ne yaparsa yapsın, hangi kılığa girerse girsin ve içimizdeki hangi uşaklar, hainler, gafiller, maşalar ve kandan beslenenlerle işbirliği yaparsa yapsın, muasır medeniyet yolundaki kutlu yürüyüşümüz yüz yıllardır olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam edecek ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş hedeflerine erişmede en büyük güç kaynağımız; milletimizin bağımsızlık ideali, milli irade, kahraman şehitlerimiz ve gençlerimizdir. Gençlerimizin daha iyi imkanlara ve donanıma kavuşması yurt genelinde hükümetimiz, Şehzadeler'de ise hemşerilerimize, kurumlarımız ve belediye olarak her türlü imkânı tahsis ediyoruz. Gençlerimizin geleceğe güvenle hazırlanmaları için onlara verdiğimiz eğitim, spor, kültür ve sanat alanındaki desteklerimiz artarak devam edecektir. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşlarını, bu vatan için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve aziz milletimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını içtenlikle kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.



Başkan Karaçoban: "Türk milleti esareti reddetmiştir"

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor Bayramı'nı yayınladığı mesaj ile kutladı. Başkan Karaçoban mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün; Türkiye Cumhuriyeti için atılmış ilk adımın 98. yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs 1919 günü tarihimizde çok müstesna bir yeri sahiptir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan bir avuç inanmış insanın başlattığı bu kutlu yürüyüş neticesinde, büyük fedakarlıklar gösteren aziz Türk milleti, esareti reddedip bağımsızlığını elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olan işte bu tarih, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için de bayram olarak kutlanmaktadır. Böyle bir günü ülkemiz için, gençlerimiz için elbette önemli görmek gerekmektedir. Çünkü gençlerimiz ülkemizin ve yarınlarımızın teminatıdır. Bugün de, milli ve manevi değerlerine bağlı, saygı ve hoşgörü içinde olan, donanımlı gençlerle Türkiye'nin geleceği teminat altındadır. Dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi olan gençlerimizi, ne kadar eğitimli, ne kadar donanımlı, ne kadar milli ve manevi değerlerine bağlı birer birey olarak yetiştirebilirsek, geleceğimiz de bir o kadar emin ellerde olacaktır. Biz yerel yöneticiler olarak, en doğru yatırımın insana ve gençlere yapılan yatırım olarak görüyor ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle milli mücadelemizin başkahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve şükranla anarken, gençlerimizin de Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."



Başkan Kayda: "Gençlerimiz geleceğimizdir"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de doğum günü olan 19 Mayıs'ı milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını vurgulayan Başkan Kayda, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin emanet ettiğimiz gençlerin elinde şekilleneceğini belirterek şunları söyledi:

"Bundan 98. yıl önce 19 Mayıs'ta Samsun'da temelleri atılan genç Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal'in büyük Türk milletiyle başlattığı mücadelenin fitili Samsun'da ateşlenmiştir. Bizim, bugünümüzün temelinde 19 Mayıs 1919 vardır. Bu topraklarda bin yıllık varlığımızı daim kılmak adına, işgalcilere karşı gösterdiğimiz kahramanlık mücadelesi, diğer dünya milletleri tarafından hayranlıkla izlenmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığıyla birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Verilen çetin mücadele sonucunda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından inşa edilmiş ve Türk gençliğine emanet edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en kutsal görevidir. Gençliğe büyük önem veren Atatürk, ülkenin geleceğini Türk gençliğine emanet ederek dünyada benzeri görülmemiş bir davranış sergilemiştir. En son 15 Temmuz ihanetinde gençlerimiz korkmadan bedenlerini tankların önüne yatırmış, canları pahasına Türk Milletinin geleceğine sahip çıkmıştır. Bu destansı davranış bir kez daha göstermiştir ki; bu devlet sonsuza kadar var olacaktır. Bundan hiç kuşkumuz yoktur. Bizler; gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Salihli Belediyesi olarak gençlerimizin her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini destekliyoruz. Önümüzdeki yıl Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile gençlerimiz dört yıllık üniversiteyi burada okuma fırsatı bulacaklardır. Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu ile Salihli gençleri farklı etkinlikleri yapabilme olanağına kavuşacaklardır. Bütün Salihli halkımıza hayırlı olsun.Bu anlamlı günde, bizlere böylesine şerefli bir mazi bırakan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum."



Başkan Şirin: "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında zaferle sonuçlanan 19 Mayıs 1919'un Türk Gençliği'ne büyük bir armağan olduğunu ifade ederek, "Atalarından aldıkları emanetleri layıkıyla geleceğe taşıyacaklarından şüphe duymadığımız her bir gencimize huzurlu ve mutlu bir gelecek diliyor, Türk Milleti'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'doğum günüm' diyerek nitelendirdiği 19 Mayıs 1919'un tarih sahnesinden silinmek istenen Türk Milleti'nin, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Samsun'dan başlayarak ilmek ilmek kurdukları Türkiye Cumhuriyeti'nin diriliş ve şahlanışının adı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, mesajında şu ifadelere yer verdi, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığıyla birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve nihayet zaferle sonuçlanmıştır. Zaferi, umudun adı olan Türk Gençliği'ne armağan eden Atatürk'ün açtığı aydınlık yolun bugün 98. yılını gururla kutlamaktayız. Elbette 19 Mayıs'ın; 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlandığı dikkate alındığında, Türk gençliğine çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğü de şüphesizdir. Ancak geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin, dünün hatıralarına ve Atalarından aldıkları emanetlere layığı ile sahip çıkacağına, vazifelerini eksiksiz yerine getireceklerine dair hiç kuşkumuz yok. Bizler gençlerimize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlarını genişletme hedefimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projede ciddi mesafe kat ettik ve nihayet açılış noktasına geldik. Manisa Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle Turgutlu'ya kazandırdığımız uluslararası standartlardaki dev spor kompleksimizi çok yakında gençlerimizin hizmetine sunacağız. Temennim, her bir gencimizin huzurlu, mutlu ve gelecek kaygısı taşımadan yaşayacağı günlere ulaşmalarıdır. Bu vesileyle büyük Türk Milleti'nin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. 98 yıl önce başlattıkları bağımsızlık mücadelesi neticesinde, bizlere cennet vatan bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadele kahramanlarına ve aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, değerli anılarını hayranlıkta yâd ediyorum"



Coşkun: 'İstikbalimiz gençliğe emanet'

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, İstiklal yolunda kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 98. yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Genel Müdür Coşkun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere özgürlük ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman atalarını rahmet ve minnetle yad ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basmasıyla bağımsızlık mücadelemizin fitilinin ateşlemiştir. Atamız, yüce Türk Milleti'nin büyük azim ve iradesiyle kazandığı Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan bu büyük günü 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek Türk gençliğine armağan etmiştir. İnanıyorum ki; istikbalimizi emanet ettiğimiz gençlerimiz de bu değerli mirasın kıymetini bilerek atalarının yolunda yılmadan ilerleyecek, özgürlük ve bağımsızlıklarını asla elden bırakmayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; bize bu kutsal vatanı emanet etmek uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

18.05.2017

