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Tekirdağ'da beton asfalt çalışmaları



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak, uygulamaya koyduğu beton asfaltlama hizmetine devam ediyor.

Seyahat ve nakliyat vasıtalarının ana güzergahı üzerinde yer alan Tekirdağ'da, yol yapımında çağın ve teknolojinin sunduğu yeni imkanların kullanılabilmesi amacıyla, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca beton asfaltlama yöntemi, Tekirdağ'da ilk kez 2015 yılında uygulandı.

Beton asfaltlama hizmetine Ergene ilçesinde devam edildi. TESKİ tarafından, uzun vadeli ihtiyaçlar gözetilerek, içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenen ve ilk kez yağmur suyu tahliye hatları oluşturulan Ergene ilçesinde, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, vakit kaybedilmeksizin üstyapı çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Sağlık Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesinde, beton asfaltlama çalışması yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığınca modern yapı malzemeleri kullanılarak yeni kaldırımlar yapılmasının ardından, zemininde dolgu malzemeleriyle güçlendirme çalışması yapılan yollara beton asfalt serimine başlandı. Başta finişer ve silindirler olmak üzere çok sayıda iş makinesi ve geniş bir teknik ekiple yürütülen çalışmalar sayesinde, yüksek kaliteli yol yapım uygulaması hayata geçirildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca, 2017 yılı plan ve programı dahilinde Tekirdağ ilinin 11 ilçesinde kaldırım ve yol yapım çalışmalarına devam edileceği belirtildi. Yapılan üst yapı çalışmalarını yerinde takip eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Beton asfaltlama yöntemini 2015 yılında uygulamaya başladık. Bu kapsamda Ekrem Tantı Caddesi ile Ulaş ve Çayla yolu, beton asfalt ile kaplandı. Bu uygulamanın çok iyi sonuç vermesinden dolayı, bu yöntemi daha da yaygınlaştırmaya karar verdik. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeni proje ve uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

(YG-MEF-Y)



18.05.2017 15:00:55 TSI

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