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Burhaniyeli miniklerin gösterileri izleyenlerden tam not aldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Avni Özpolat Anaokulu öğrencilerinin Yöresel Halk Oyunları Programı büyük ilgi gördü. Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliği, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ile yüzlerce öğrenci velisi izledi.

Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde yapılan yöresel halkoyunları gösterilerinde, minik öğrenciler hünerlerini gösterirken büyük alkış aldılar. Okul Müdürü Fatma Serim ve 10 öğretmenin öncülüğünde 3 aydan bu yana hazırlanan öğrenciler, Karadeniz'den Ege'ye kadar pek çok yörenin oyununu başarı ile sahneledi. Okuldaki 9 sınıfın her birinin bir başka yöre oyununu hazırladığını anlatan Müdür Fatma Serim, başarılı öğrencilerle öğretmenleri kutladı. Miniklerin gösterilerini çok beğendiğini anlatan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır "Çok güzel oynadılar. Müdür Fatma Serim ve öğretmenleri kutluyorum. Minik öğrencilere çok teşekkür ediyorum" dedi. BENGİ projesi kapsamında okullarda çok sayıda etkinlik yapıldığını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent de, minik öğrencilerin beklenenin üzerinde performans gösterdiklerini söyledi

(FT)



18.05.2017 15:01:14 TSI

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