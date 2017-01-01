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BUBYO gastronomi yarışmalarında madalyaları topladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:02
BUBYO gastronomi yarışmalarında madalyaları topladı
BUBYO gastronomi yarışmalarında madalyaları topladı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü (BUBYO) öğrencileri, Sındırgı'da düzenlenen Kurumlar Arası Yemek Yarışması ve Altınoluk'ta düzenlenen 3. Kazdağları Mutfak Yarışmas'ında toplam 10 madalya kazandı. Sındırgı'da düzenlenen yemek yarışmasında 4. sınıf öğrencileri Tugay Eroğlu, Yasemin Karabel, Emre Öztürk ve İsmail Şen ekip olarak 3. olarak bronz madalya kazandı.
Altınoluk'ta düzenlenen ve toplam 297 yarışmacının katıldığı 3. Kazdağları Mutfak Yarışması'nda ise 3. sınıf öğrencileri Cihan Çağlar, Oral Özer ve Güldane Avcı "Üniversiteler Arası" kategoride 2. olarak gümüş madalya kazanırken, aynı kategoride yarışan 1.sınıf öğrencileri Soner Gülgönül, Batuhan Yılmazer ve Betül Akyıldız'da, ekip olarak 2.liği diğer BUBYO öğrencileri ile paylaşırken, gümüş madalya kazandılar. Yine aynı yarışmada öğrenciler"Bireysel Yılın Genç Altın Şefi" kategorisinde 2, "Bireysel Makarna" kategorisinde 1 bronz madalya kazandılar. Kazandıkları madalyaları Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban'a müdürlük makamında takdim eden öğrenciler, verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Öğrencileri yarışmalarda göstermiş oldukları başarılardan dolayı kutlayan Müdür İlban, "Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Bubyo'nun ismini gastronomi alanında da duyurmaları beni çok memnun etti. Böylesi başarılar ve madalyalar Bubyo ruhunu güçlendiren temel unsurlardır. Farkımızı ve verdiğimiz eğitimin kalitesini yansıtan madalyalardır bunlar. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla öğrencimizle bu yarışmalara katılarak Bubyo ismini daha güçlü bir şekilde duyurmak için daha fazla çalışacağız. Ben inanıyorum ki öğrencilerimiz daha fazlasını yapmak için bizlerle birlikte yürümeye devam edeceklerdir. Bubyo adına sorumluluk alan, bireysel gayret gösteren her öğrencimiz bizim için değerlidir. Kendilerine Bubyo adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(FT)

18.05.2017 15:02:50 TSI
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