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Osman Ulubaş İlkokulu Öğrencileri Soğanlı Ören Yeri ve Sultan Sazlığı'nı Gezdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Osman Ulubaş İlkokulu 1-B Sınıfı Sınıf Aile Birliği tarafından düzenlenen gezide sınıf öğretmeni Yücelhan Yıldırım rehberliğinde ilimizin Yeşilhisar İlçesi'ne bağlı Soğanlı Ören Yeri ve Sultan Sazlığı Kuş Cenneti gezildi.

Geziye Osman Ulubaş İlkokulu öğrencileri ve velileri büyük ilgi gösterirken, 30 araç ve 120 kişilik bir grup oluşturuldu. Öğrenci velileri gezinin hem kendileri hem de öğrenciler için çok eğlenceli ve yararlı olduğunu, Kayseri'nin doğal güzelliklerini ve tarihi mekânlarını tanıma fırsatı bulduklarını, çocukların sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerine yardımcı olduğunu ifade etti.

(AÖ-Y)



18.05.2017 15:03:58 TSI

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