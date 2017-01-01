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GTO'dan 19 Mayıs kutlaması



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. Yıldönümü münasebeti dolayısıyla bir açıklama yapan GTO başkanları, "Bu tarih Türk gençliği için başka anlamlar taşımaktadır. 19 Mayıs, milli mücadelemizin başlangıcı ve gençlerimizin gurur günüdür" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençlerin coşkuyu yaşaması ve büyük hedefler için çalışılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken GTO başkanları, "Geçmişte yokluk içinde, yedisinden yetmişine toplumumuzun tüm fertleriyle birlik ve beraberlik içinde gösterdiği bu mücadele gençlerimizin azim ve şevkine güç katmalıdır. Hedeflerini belirleyen, girişimci, üreten ve çalışan gençlerimiz şüphesiz ki ülkemizin geleceğinde başrol oynayacaktır.Gaziantep Ticaret Odası olarak gençlerimizin bu yönde teşvik edilmesi ve cesaretlendirilmesini bir görev olarak biliyoruz" ifadelerine yer verdi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Bayramını kutladıkları ortak açıklamada, "98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı olduğu gibi, milletimiz ve ülkemiz için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adım olmuştur. 19 Mayıs 1919'da Samsun ufuklarında ateşlenen Hürriyet ve İstiklal Meşalesi, milletimizin azim ve kararlığı ile birleşerek, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'ya uzanan bir yolu sonunda 23 Nisan 1920'de milli iradenin hakimiyetine, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'in tesisine imkan hazırlamıştır. Büyük sıkıntı ve yokluklar içerisinde verilen çetin mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilmiştir. 19 Mayıs'ın Türk gençliğine emanet edilmesi, gençlere verilen değerin yanı sıra Atatürk'ün ve O'nun şahsında milletimizin gençlere olan inancını da ortaya koymaktadır. Cumhuriyetimizin yılmaz bekçisi olan gençlerimizin sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek, çağdaş değerlerden asla ödün vermeyeceğine inancımız sonsuzdur. Bizlere bu toprakları vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin mimarları gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz" denildi.

(SD-Y)



18.05.2017 15:04:06 TSI

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