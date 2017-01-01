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ESOGÜ 'ETTOM Fair Play' Proje Fuarı ile projelerini sanayiye açıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:08
ESOGÜ 'ETTOM Fair Play' Proje Fuarı ile projelerini sanayiye açıyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) birlikteliğiyle düzenlenen ESOGÜ 2017 "ETTOM Fair Play" Proje Fuarı, 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 14.00'da Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi Alanı'nda gerçekleşecek.
ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) tarafından her yıl düzenlenen proje fuarı aracılığıyla, ESOGÜ öğrenci ve akademisyenlerinin sanayiye uygulanabilirliği yüksek, teknoloji tabanlı, inovatif ürün ve projeleri sektör temsilcileri ile buluşuyor. Her yıl ETTOM tarafından yapılan çağrı doğrultusunda projeler ve ürünler poster sunumu veya prototip düzeyinde toplanmakta ve hitap ettikleri sektörler ve proje sahiplerinin bölümleri bazında sınıflandırılmaktadır. Proje fuarı organizasyonu ile yapılan projeler, Eskişehir protokolü ve bölge sanayicilerine sunuluyor. Katılan projeler öğretim elemanları ve sanayicilerin de dahil olduğu jüri tarafından değerlendirilerek, dereceye giren proje sahipleri ödüllendiriliyor.
Proje Fuarı öncelikle ESOGÜ ve ESO işbirliğiyle gerçekleştirilip, birçok farklı alandan sponsorlar ile her yıl daha da güçlendiriliyor. Tüm iştirakçi kurumlar ve özel sektör temsilcileri ile bu doğrultuda kurulan ilişkiler, kamu-üniversite-sanayi işbirliği misyonu doğrultusunda sürdürülmekte ve geliştirilmekte. Proje Fuarı hem Eskişehir hem de bölgesi için Ar-Ge ve İnovasyon ikliminin geliştirilmesi, proje kültürünün oluşturulması, akademik bilginin uygulama ile buluşturulması ve tüm sektörlere katma değer yaratan ürünler kazandırılması sürecinde, farkındalığın artırılması açısından oldukça önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.
ESOGÜ Proje Fuarlarının ilki 2014 yılında gerçekleştirilmişti. Fuarda ESOGÜ Mühendislik Mimarlık-Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri ile bölümlerin öğretim elemanları tarafından hazırlanan 210 proje sergilenmiş ve karşılaşılan yoğun ilgi dolayısıyla fuarın gelenekselleştirilmesine karar verilmişti. Fuarların ikincisi 2015 yılında başarıyla gerçekleşmiş, toplam 112 proje ile 324 proje sahibi öğrencinin katılım sağladığı fuara; öğrenci, akademisyen, sanayici ve kamu kurum ve kuruluşu temsilcisi yaklaşık 900 kişi katılım göstermişti. Projelerin değerlendirilmesi yüzde 80 oranında fuar ziyaretçileri, sanayici ve akademisyenler tarafından, yüzde 20 oranında ise facebook proje oylaması ile sağlandı. ESOGÜ Proje Fuarı 2016'da ise 129 proje sergilenmiş, 362 proje sahibi sanayicilere projelerini tanıtma fırsatı bulmuş ve dereceye giren proje sahiplerine ödülleri sunulmuştu.
(BRK-MET-Y)

18.05.2017 15:08:47 TSI
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