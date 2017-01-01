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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

- "Ülkemizin geleceği gençlerin omuzlarında yükselecek''



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletin kurtuluşu, bağımsızlığı, hürriyeti ve geleceğine olan inancının tarihi olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin geleceği siz gençlerin omuzlarında yükselecek. Siz gençler ülkemizi gelecek yarınlarda en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Onun için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi. 19 Mayıs tarihinin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının da bu milletin gençlere olan güveninin simgesi olduğunu vurgulayan Şahin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi, gençler cesaretimizi takviye ve idame ettiren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve bilgi ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en kıymetli örneği olacaksınız. Bu ülkenin geleceği gençlerimiz, Türkiye'yi her zaman daha ileriye götürme hedefinde yılmadan, yorulmadan çalışma gayretindedir" ifadelerini kullandı. Şahin, gençlerin, insanı sevmeyi, adalete, eşitliğe önem vermeyi, insan haklarına ve farklı görüşlere saygı duymayı, demokratik tutum ve davranışları bir kültür haline getirmeyi, büyük düşünmeyi, idealleri doğrultusunda yılmadan gayret göstermeyi, bir hayat felsefesi olarak benimsemelerini istedi.

Şahin, "Anadolu'nun toprağından beslenecek olan gençlerimiz bin yıllık tarih tecrübesi, devlet geleneği ve davasına inanmış ruh ile bağımsızlığımıza, cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkacaktır. Yarınki Türkiye, bu ruh ve şuura sahip gençlerimizin omzunda yükselecektir" diye konuştu.

(SD-Y)



18.05.2017 15:09:13 TSI

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