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Payas'ta kadın girişimciler "El Emeği Pazarı" kurdu



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde kadınlar kendi aralarında bir pazar yeri oluşturarak, aile bütçelerine katkı sunmaya başladı.

Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Gökçen Görenli, açılış nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Payas Belediyesi öncülüğünde "El Emeği Pazarı" kurduklarını belirterek, kendi evlerinde üretim yapan kadın girişimcilerin aile ekonomilerine katkı sunacağını söyledi. Görenli, "Evlerinde çok güzel tekstil, cam ürünleri işlemeciliğinden oluşan el sanatları, tatlı, kurabiye çeşitleri gibi hamur işleri ve yöresel ev yemek çeşitleri yapan girişimci üyelerimizin yolunu açmak için şimdilik Ramazan ayı öncesi örnek bir pazar çalışması başlattık. Kadınlarımızın, el emeği göz nuru ürünleriyle birer ticari işletme yolunda önemli mesafe kat etmek arzusunda olmalarının sevindirici ve önemli bir gelişmedir" dedi.

El Emeği Pazarı'nın açılışını Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Muhammet Dede, AK Parti İlçe Başkanı Veysi Güler ve Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Gökçen Görenli birlikte kesti.

(FRT-Y)



18.05.2017 15:10:27 TSI

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