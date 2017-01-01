Yöresel Yenilebilir Ot Çeşitleri Toplama Yarışması
(Fotoğraflı)
Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, "Ot Yemekleri Festivali" kapsamında "Yöresel Yenilebilir Ot Çeşitleri Toplama Yarışması" düzenlendi.
Samsun Turizmciler Derneği tarafından hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında 19 Mayıs'ın Yörükler Mahallesi'nde "Yöresel Yenilebilir Ot Çeşitleri Toplama Yarışması" yapıldı.
Ne tür otlar toplayabilecekleri konusunda uyarılarda bulunan Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, yarışmanın kuralları hakkında bilgi verdi. 3 saat süre verilen yarışmacılar arazide çeşitli bölgelere dağılıp yenilebilir ot toplayıp topladıkları otları jüriye teslim ettiler. Yarışmada dereceye girenlerin ise yarın açıklanacağı bildirildi.
Yörükler Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler de en güzel resmi yapmak için bir birleriyle yarıştı. Festival alanına ziyarette bulunan 19 Mayıs İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, resim yapan öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek başarılar diledi.
Öğrencilerin yaptıkları resimler yarın Samsun Sevgi Gölü'nde devam edecek olan festivalde sergilenecek.
(ŞU-SLH-Y)
18.05.2017 15:11:32 TSI
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