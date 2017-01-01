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Manisa 19 Mayıs'a hazır

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:11
Manisa 19 Mayıs'a hazır
Manisa 19 Mayıs'a hazır

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehrin ana arterlerini Türk bayraklarıyla donattı. Manisalılar, güzel çalışma nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehir merkezini adeta gelinlik kız gibi süsledi. Şehrin ana arterleri, cadde, sokak ve bulvarlarını Türk bayraklarıyla süsleyen ekipler, vatandaşlardan tam not aldı. Çalışmanın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yapıldığını belirten Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, "Ekiplerimiz şehrimizin ana arterleri, cadde, bulvar ve sokaklarını Türk bayraklarıyla süsledi. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi, yine bu büyük lider tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bayram coşkusunu tam manasıyla yaşamaları için bu çalışmayı yaptık. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Bayram programı
Bu arada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Manisa'da sabah 09.00'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanına kadar gençlik yürüyüşü ile başlayacak. Saat 10.00'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çelenginin Sunumunun ardından protokolün de katılımıyla saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunacak. Saat 10.30'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya Yipek'in konuşmasının ardından bir öğrenci tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Okunacak şiir ve halk oyunları gösterilerinin ardından Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve gençliğin Atatürk'e cevabı gençler tarafından seslendirilecek. Programda ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının Tekvando, Muay Thai, Cimnastik ve Engelli Halk Oyunları gösteriyle tamamlanacak.
(SC-Y)

18.05.2017 15:11:54 TSI
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