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Enerji sektöründeki gelişmeler GTO'da masaya yatırıldı



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GAZİANTEP (İHA) - AB Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Enerji Sektöründeki Gelişmeler konulu panel 17 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirildi.

2006 yılından bu yana GTO bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Avrupa Birliği Bilgi Merkezinin bölgesel faaliyetlerinden biri olan ve tüm gün süren panelde, temiz enerji ve yenilenebilir enerjinin önemine değinildi. Dünyada ve Avrupa'daki örneklere de yer verilen etkinlik, sektörün duayen isimlerinin sunumlarıyla gerçekleşti. Dört oturumda 23 konuşmacının sunum yaptığı etkinliğe yaklaşık 500 kişi katıldı. Küresel enerji sektöründeki gelişmelerin ve bölgesel etkilerinin tartışıldığı etkinlik kapsamında düzenlenecek 4 oturumda sektördeki gelişmeler, enerjiye ulaşım, verimlilik ve finansman konuları masaya yatırıldı. Programa GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret - AB Politikaları Bölüm Başkanı Müsteşar BalazsGargya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı, Oda Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmasına Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri projesine etkinliğe verdikleri destek dolayı teşekkür ederek başlayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, enerjinin küresel siyaset ve ekonominin en kritik konulardan biri olduğuna vurgu yaptı. Enerjinin verimli kullanımının önemine de değinen Hıdıroğlu, "Bildiğiniz gibi enerji sadece ticari hayatın değil günlük hayatımızın da vazgeçilmez bir unsurudur.Hızla gelişen sanayimizin kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak çevresel ve ekonomik kazanç sağlayabilmek, uluslararası rekabet için de son derece önemlidir" dedi. Hıdıroğlu, Avrupa Birliği'nin de Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı olduğuna değinerek iki tarafında bu konuda işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Hıdıroğlu, "Türkiye, ekonomik ve sosyal hayatın birçok alanında olduğu gibi, enerji konusunda da Avrupa Birliği'ne uyum sağlamayı amaçlamaktadır.Avrupa Birliği de Türkiye gibi enerjide dışa bağımlıdır. Türkiye'nin jeostratejik konumu göz önünde bulundurulduğunda tarafların enerji konusundaki işbirlikleri gelecek için büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret - AB Politikaları Bölüm Başkanı Müsteşar Balazs Gargya da konuşmasında Avrupa Birliğinin enerji politikalarına değinerek, Avrupa Birliği enerji politikalarının üç temel amacı bulunduğunu bunların da topluluğun rekabet edebilirliğine katkı sağlamak, enerji arz güvenliğini temin etmek ve sürdürülebilir kalkınma temelinde çevrenin korunmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

(SD-Y)



18.05.2017 15:11:37 TSI

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