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Bafra'nın yüzde 90'ına doğalgaz ulaştı

- Başkan Şahin: "Her ailemizin kasasında ayda 200 lira kaldı"



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, doğalgaz çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "İlçemizde 2013 yılından beri yaklaşık 5 yıldır doğalgaz çalışmaları yapılıyor. Bu beş yıl içinde hemşehrilerim doğalgaza kavuşmaya başladı. Şu ana kadar cadde ve sokaklarımızda 300 kilometreye yakın doğalgaz kazı çalışmaları yapıldı. Biz de bu süreçte asfalt ve kaldırım konusunda tüm tesislerimizi kurduk. Araç ve gereçlerimizi aldık. Asfalt ve kaldırım alanında kurduğumuz tesislerle Bafra tarihinin en büyük yatırımını yaptık. Tam bir bağımsızlığa kavuştuk. 4 yılda yaklaşık olarak 300 bin ton asfalt çalışması ile kaldırım yaptık. Bu yaz da 100 bin ton asfalt yapacağız. 4-5 yılda yaptığımız asfalt ve kaldırım çalışması 25 yılda yapılmış olana denk gelmektedir. Çok zahmetli bir süreç yaşandı. Hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. İlçemizin yüzde 90'ına doğalgaz ulaştı. Doğalgaz ulaşmayan çok az sayıda alanımız kaldı" dedi.

Doğalgaz konusuna öncelik verdiklerini anlatan Şahin, "Bafra'ya doğalgaz gelmesi noktasında firmaların tereddütleri vardı. 2 kere katılım olmadığı için ihale iptal edilmişti. Firmalar olaya ticari bakıyor. Kar düşünüyor. Bafra'ya yapacakları yatırımın karlı olmayacağı kanaatindeydiler. Biz tüm gücümüzle buna yöneldik. Siyasi irademiz Baframızın yanında oldu. Sonuçta ihaleyi yeniden yaptırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi doğalgaz temiz, çevre dostu ve ekonomik bir yakıttır. İnsanlarımız doğalgazdan önce mutfak ve şofbende tüp, ısınmada kömür, çıta gibi yakıtlar kullanıyordu. Ev ısınmasında kim ailelerimiz soba kullanıyordu. Sadece bir oda ısıtıyor. Çocukları için de klima ya da elektrikli ısıtıcılara yöneliyordu. Tüm bunlara yaptığı harcamalar ile yıllık ortalama olarak doğalgaz kullanımına yaptığı harcamada halkımızın lehine çok önemli bir tasarruf sağlanmıştır. Ortalama olarak her ailemizin aylık olarak 200 lira civarında parası kendinde kalmaktadır. Bundan dolayı mutluyuz. Bununla birlikte havamız temiz kaldı. Çevremiz kirlenmiyor. Kısacası sağlık, ekonomi, çevre temizlik gibi alanlarda Bafra'mız çok kazançlı çıktı. Yollarımızda ki problemleri de inşallah en aza indireceğiz" diye konuştu.

(ŞU-SLH-Y)



18.05.2017 15:14:27 TSI

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