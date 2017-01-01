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Büyükşehirden engelliler için bir hizmet daha

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:14
Büyükşehirden engelliler için bir hizmet daha
Büyükşehirden engelliler için bir hizmet daha

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, akülü sandalye kullanıcılarının şarj sorununu çözmek için Yeni Terminal Binası'na akülü sandalye şarj istasyonu kurdu. Şarj istasyonları sayesinde akülü sandalye kullanan vatandaşlar, en büyük korkularından biri olan yolda şarj bitmesi sorununu da yaşamayacak.
Akülü sandalye kullanan vatandaşların şarj sorunu yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Yeni Terminal Binası'nda şarj istasyonu kuruldu. İstasyonun tanıtımında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, şube müdürleri, yetkililer ile engelli dernekleri temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve şube müdürleri şarj istasyonu hakkında bilgiler verdi. Aynı anda 3 aracın şarj olabildiği ve hızlandırılmış şarj sistemiyle şarj süresini kısa bir süreye indiren şarj istasyonu Yeni Terminal Binası içerisinde Güvenlik noktasının hemen yanında bulunuyor.

"Amacımız engelli vatandaşların topluma entegrasyonu"
Şarj İstasyonunun tanıtımı sırasında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın topluma entegrasyonunu sağlamak adına birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Ulaşım Dairesi Başkanlığımız güzel bir çalışma ile engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran bir hizmeti daha vatandaşlarımızla buluşturuyor. Yeni Terminal Binamızın içinde yer alan şarj istasyonu sayesinde akülü sandalye kullanan vatandaşlar zorluk yaşamayacak. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde engelli vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Manisa genelinde 100 adetten fazla akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Ben burada hizmete giren şarj istasyonunun akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yeni Terminal Binasında yer alan şarj istasyonunun akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlayan hizmetleri gerçekleştiren Türkiye'de sayılı belediyeler arasındayız. Otobüslerimizden, park yerlerine, şarj istasyonlarına kadar engelli dostu bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e bu tür projelerle gittiğimizde düşünmeden kabul ediyor, ne yapılması gerekiyorsa hemen talimatını veriyor. Yeni Terminal Binamızda yer alan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu, yolda akülerinin bitmesi endişesi taşıyan yürüme engelli vatandaşların hayatlarına daha fazla katkıda bulunacak, akülü araç kullanan engelliler daha rahat ve özgür gezebilecek" diye konuştu. Yeni Terminal Binasında kurulan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonunun engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Engelliler Meclisi Başkanı Elçin Yörükoğlu, Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak sürekli çalışmalar yaptıklarını ve tek amaçlarının engellilerin hayatını kolaylaştırmak olduğunu ve çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. İlçelerden gelen engelli derneklerinin temsilcileri de çözüm noktasında kendilerine her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.
(SC-Y)

18.05.2017 15:14:51 TSI
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