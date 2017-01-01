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Şahinbey Masa Tenisi Bayan Takımı Türkiye 2 Lig'ine yükseldi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı 2. Lige yükselerek Gaziantep'in gururu oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2016-2017 faaliyet programı doğrultusunda 13-14 Mayıs 2017 tarihinde Tekirdağ ilinde yapılan Türkiye Masa Tenisi Bayanlar 3.Lig 4.Etap (Final) Müsabakalarında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı oynadığı 7 karşılaşmanın 5'inde galibiyetle ayrılırken 2'sin de ise mağlup oldu. İki süren müsabakalar boyunca toplamda 24 maç yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı bu karşılaşmaların 20'sinden galibiyetle 4'ünden de mağlubiyetle ayrılarak 44 paun topladı ve Türkiye 3.Lig Bayanlar grubunda Türkiye 3'üncüsü olarak Türkiye 2'ligine çıkmaya hak kazandı.

(OE-SD-Y)



18.05.2017 15:15:54 TSI

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