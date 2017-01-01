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Makedonya'da sünnet coşkusu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kırçovalılar Derneği iş birliğiyle Makedonya'da 35 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Kırçova Halveti Hayati Çullu Baba Tekke Camii külliyesinde düzenlenen sünnet şölenine Kırçova Belediyesi temsilcileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Emir Cemal Beşkardeş ve çarşı esnafı da katıldı. Bursa Kırçovalılar Derneği Başkanı Sedat Topaloğlu, Kırçova'da düzenledikleri ilk sünnet töreni dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirirken, bu tür organizasyonların devamının geleceğini ifade etti. Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Emir Cemal Beşkardeş de, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak birçok yerde bu tür organizasyonları gerçekleştirdik. Bu merasime vesile olan Sedat Topaloğlu'na da teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

(MŞ)



18.05.2017 15:17:01 TSI

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