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Bozüyük'te haşere ile mücadelede yeni dönem

- Bataklık ve akarsularda insansız hava araçları ve amfibik araçlarla ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde haşere ve sinek larvası ile mücadelede yeni dönem başladı.

Bozüyük Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan tanıtımda, güçlendirilen araç filosu ve yeni ekipmanlar kamuoyuna duyurulmuş, Başkan Bakıcı ise açıklamasında, "İlçe genelinde güçlendirilen ekipmanlarımız ile her alandaki haşere ile mücadelemiz devam edecek" diyerek haşere ile mücadeledeki kararlılıklarını belirtmişti. İlaçlama ekipleri yapılan çalışmalar kapsamında insan ve kara araçlarının girmesinin imkansız olduğu ve haşere popülasyonlarının yoğun olarak ürediği bataklık ve akarsularda insansız hava araçları ve amfibik ilaçlama araçları ile birlikte ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi. Yoğunlaştırılmış konsantre ilaçlar yalnızca haşere ve sinek larvalarını hedef alırken çalışmalar özellikle kanal boyu ve çevresinde oturan vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

(İC-MET-Y)



18.05.2017 15:17:11 TSI

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